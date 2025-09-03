Çin’den dev güç gösterisi: Hipersonik füzeler ve 'robot kurt' dünyaya tanıtıldı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı nedeniyle Pekin’de düzenlenen büyük askeri geçit töreninde, dünyanın “barış ya da savaş” arasında bir tercih yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un onur konuğu olduğu etkinlik, Batı dünyasında “otoriter ittifakın” gövde gösterisi olarak yorumlandı.

Tiananmen Meydanı’nda 50 binden fazla kişinin izlediği töreni Batılı liderler büyük ölçüde boykot etti. Buna karşın 25’ten fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı törene katıldı.

Konuklar arasında Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic gibi isimler vardı.

ASKERİ GÜÇ SERGİLENDİ

Şi, Mao Zedong tarzı bir ceketle açık limuzinden askerleri selamladı.

Ardından hipersonik füzeler, insansız denizaltılar, lazer silahları ve “robot kurt” olarak tanıtılan silahlı sistemlerin de aralarında bulunduğu son teknoloji silahlar tanıtıldı. Tören, 80 bin “barış kuşu”nun gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

Şi, protokol tribününde Putin ve Kim’in arasında oturdu. Üç liderin ilk kez birlikte bir törende görünmesi, Asya-Pasifik’te olası yeni askeri işbirliklerinin işareti olarak değerlendirildi.

Geçit töreni sonrası Putin, Kim’e Ukrayna’daki “cesur savaşçılar” için teşekkür etti; Kim ise Rusya’ya destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Tören sırasında eski ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda “Lütfen Vladimir Putin ve Kim Jong Un’a Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı komplo kurarken selamlarımı ilet” diyerek ironi yaptı.

Kremlin, Trump’ın sözlerinin ciddiye alınmaması gerektiğini söyledi.

Şi, bu haftaki güvenlik zirvesinde “hegemonizme karşı birlik” çağrısı yapmış, yeni bir dünya düzeni vizyonunu açıklamıştı.

Pekin’in bu iddialı çıkışları, ABD ile gerilimli ilişkiler ve küresel güç dengelerindeki kaymalarla birlikte değerlendiriliyor.

66 YIL SONRA İLK KEZ

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 66 yıl aradan sonra Çin’de düzenlenen bir askeri geçit törenine katılan ilk Kuzey Kore lideri oldu.

Kim, geçit öncesi Güney Kore Meclis Başkanı Woo Won-shik ile tokalaşarak dikkat çekti. Törene kızı Ju Ae ile birlikte geldiği bilinse de, Kim’in olası halefi olarak görülen Ju Ae geçit töreninde yer almadı.