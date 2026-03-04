Çin’den İsrail’e İran uyarısı: Saldırıları derhal durdurun

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar ile telefonda görüştü.

Görüşmede Wang, uluslararası ve bölgesel meselelerin çözümünde “diyalog ve istişare” yönteminin esas alınması gerektiğini belirtti.

Pekin yönetimi, İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerde son dönemde kayda değer ilerleme sağlandığını ve bu sürecin İsrail’in güvenlik kaygılarını da dikkate aldığını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, söz konusu diplomatik sürecin askeri saldırılar nedeniyle kesintiye uğradığı belirtildi. Açıklamada, “Ne yazık ki bu süreç askeri saldırılar nedeniyle sekteye uğradı” ifadeleri kullanıldı.

Pekin yönetimi, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmaması için askeri operasyonların durdurulması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Çin, çatışmanın daha da tırmanmasını ve kontrolden çıkmasını önlemek için askeri eylemlerin derhal durdurulması çağrısında bulunmaktadır” denildi.

Açıklamada ayrıca Çin’in İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına karşı çıktığı da kaydedildi. Pekin yönetimi, “Güç kullanımı sorunları gerçekten çözemez; aksine yeni sorunlar yaratır ve ağır sonuçlar doğurur” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Çin’in enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü Körfez’deki Arap ülkelerinden karşıladığına dikkat çekildi. Devam eden savaşın bölgedeki enerji arzını da riske attığı ifade ediliyor.