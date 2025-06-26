Çin’den yeni casus İHA: Sivrisinek boyutunda

İnsansız hava aracı (İHA) teknolojileri tüm dünyada tüm hızıyla gelişmeye devam ederken boyutlar giderek küçülüyor ve Çinli mühendisler tarafından geliştirilen bu yeni ‘casus İHA’ özellikleriyle dikkat çekiyor.

New York Post’un aktardığına göre Çin, sivrisinek boyutunda yeni bir casus İHA tanıttı. Ultra küçük kameralar ve mikrofonlarla donatılan bu cihaz, düşman bölgelerine sessizce sızabilecek şekilde tasarlandı. Ancak uzmanlar, bu teknolojinin kötü niyetli kullanımları konusunda uyarıyor.

SİVRİSİNEK KILIĞINDA BİR CASUS

Çin’in Hunan eyaletindeki Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi (NUDT) tarafından geliştirilen yeni nesil ‘mikro İHA’, sivrisineklerden ilham alınarak üretildi. Tanıtım videosunda, üniversite öğrencisi Liang Hexiang'ın parmaklarının arasında tuttuğu cihazın şaşırtıcı derecede küçük olduğu görülüyor. Hexiang, bu tip biyonik robotların ‘savaş alanında bilgi toplamak’ ve özel görevler için oldukça uygun olduğunu belirtti.

İki yaprağı andıran kanatlar, dikey, siyah, ince bir gövde ve neredeyse görünmeyen üç incecik ayaktan oluşan bu tasarım, doğrudan bir sivrisineği andırıyor.

RADARLARI ATLATMA ÖZELLİĞİNE SAHİP

Bu mikro İHA, ultra küçük kameralar ve mikrofonlarla donatılmış. Amacı, hem askeri hem de sivil hedeflerden ses, görüntü ve elektronik sinyal toplamak. Boyutunun küçüklüğü sayesinde sadece çıplak gözle fark edilmesi zor olmakla kalmıyor, aynı zamanda geleneksel radar sistemlerini de atlatabiliyor.

Georgetown Üniversitesi'nden araştırmacı Sam Bresnick’e göre bu özellikler, cihazı özellikle kapalı alanlara sızmakta avantajlı hale getiriyor.

Bresnick, Cihazların “büyük İHA'ların erişemediği iç mekânlar gibi yerlere sızmak için ideal” olduğunun altını çiziyor.

İZLEME VE DİNLEME RİSKLERİ

Öte yandan, geliştirilen bu mikro İHA’nın sadece devletler arası casuslukta değil, bireysel mahremiyetin ihlalinde de kullanılabileceğinden endişe ediliyor. Kıdemli savunma araştırmacısı Timothy Heath, kötü niyetli kişiler tarafından bu cihazların kişisel bilgileri çalmak, şifreleri ele geçirmek veya şirketlere sızmak için kullanılabileceğini belirtti.

Ancak Heath’e göre cihazın küçüklüğü, aynı zamanda onu operasyonel olarak sınırlıyor.

Uzun süreli gözetim için mikro İHA'ların sürekli değiştirilmesi, şarj edilmesi ve toplanan verilerin işlenmesi gerekiyor. Bu nedenle savaş alanlarından çok, özel hedefli casusluk faaliyetlerinde kullanılmaya daha uygun görülüyor.

ÇİN’İN İHA TEKNOLOJİLERİ

Bu sivrisinek İHA, Çin’in son dönemdeki tek dikkat çekici hava teknolojisi değil. Yaklaşık bir ay önce Çin, 100’den fazla İHA ve yaklaşık bin kilogram bomba taşıyabilen dev bir “hava gemisi” tasarımının görüntülerini paylaşmıştı. 25 metrelik kanat açıklığına sahip bu dev İHA, orta menzilli savunma sistemlerini aşacak şekilde tasarlanmıştı.

Çin’in sivrisinek boyutundaki yeni mikro İHA’sı, casusluk teknolojilerinde çığır açabilecek düzeyde. Ancak bu ilerleme, aynı zamanda kişisel güvenlik, etik ve uluslararası ilişkiler açısından yeni riskleri de beraberinde getiriyor. Bu tip teknolojilerin gelecekte kimlerin elinde ve nasıl kullanılacağı, şimdiden küresel bir tartışmanın fitilini ateşlemiş durumda.



