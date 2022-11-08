Çin Devlet Başkanı Şi'den orduya talimat: Savaş durumu hazırlığını güçlendirin

08 Kasım 2022 Salı, 16:15

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şi Cinping, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) çatışmalarda yer almak zorunda kalması durumunda güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Şi, "Silahlı kuvvetlerin kapsamlı eğitimini güçlendirmek ve muharebe operasyonlarına hazır olmalarını sağlamak gerekiyor" dedi.

Şi, ordunun yenilikçi teknolojiler sunması ve savaşa etkin katılım için mekanizmalar oluşturması gerektiğini söyledi.

"Dünya'nın, hızlanan bir tempoyla çığır açan değişimlere tanık olduğunu" belirten Şi, "Bu nedenle, Çin'in güvenliğini etkileyen belirsizlik ve istikrarsızlaştırıcı faktörler artıyor" dedi.

Şi, Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve ulusal çıkarlarını koruma ihtiyacını hatırlatarak, daha önce ülkenin "kendi gerçeklerine ve ulusal özelliklerine tam olarak uyan kendi kalkınma yolunu" seçtiğini söyledi.