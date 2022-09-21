Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile görüştü

21 Eylül 2022 Çarşamba, 12:12

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yaklaşan 100. doğum günü için tebrik ettiği ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ı, Çin-ABD ilişkilerinin kurulması ve geliştirilmesine tarihi katkılar sağlayan, "Çin halkının eski ve iyi bir dostu" olarak nitelendirdi. Wang, Kissinger'ın ülkesine her zaman dostça davrandığını vurguladı.

Öte yandan, Çin'in ABD'ye yönelik politikasının süreklilik ve istikrar içerdiğini vurgulayan Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Çin ve ABD arasında karşılıklı saygı ve barışa dayalı işbirliğini korumaya çalıştığını kaydetti.

Bakan Wang ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'nin belli konularda kendilerine taahhütler verdiğini ve bu taahhütler arasında "ABD ve Çin arasında meydana gelebilecek yeni bir soğuk savaşın engelleneceği, Çin'in içişlerine karışılmayacağı ve Tayvan'ın bağımsızlığının kati surette desteklenmeyeceği" gibi başlıklar olduğunu belirtti. Wang, buna karşın ABD'nin izlediği politikaların söz konusu taahhütlere aykırı olduğunu kaydetti.

KİSSİNGER'IN 'SOĞUK SAVAŞ' UYARISI

Wang, Kissinger'ın bir keresinde Çin-ABD ilişkilerinin "Soğuk Savaş'ın eşiğinde" olduğu konusunda uyardığını belirtti. Çin ve ABD arasında "yeni bir Soğuk Savaş" patlak vermesinin yalnızca Çin ve ABD için değil, tüm dünya için de bir felaket olacağı uyarısında bulunan Wang, ABD tarafının mantıklı ve makul bir Çin politikasına geri dönmesi gerektiğine işaret etti.

Şu anda en önemli önceliğin, Tayvan meselesinin doğru şekilde yönetilmesi olduğunu belirten Wang, aksi takdirde bunun Çin-ABD ilişkileri üzerinde yıkıcı bir etkisi olacağını vurguladı.

Kissinger ise o dönem Çinli liderlerle Şanghay Bildirisi'ni nasıl hazırladıklarını hatırlatırken, Tayvan meselesinin Çin için ne kadar önemli olduğunun tam olarak anlaşılması gerektiğini söyledi. Kissinger, "ABD ve Çin'in çatışmaktan çok diyalogda bulunması ve barışçıl şekilde birlikte yaşamak için ikili ilişkiler kurması gerektiğini" belirtti.