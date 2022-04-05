Çin Dışişleri Bakanı, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde savaşın sona erdirilmesi için müzakere çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre Wang, “Savaşlar eninde sonunda sona erer. Esas önemli nokta acıların nasıl ifade edildiği ve Avrupa’da sürdürülebilir barışın nasıl sağlanacağıdır [...] Çin, bu konuda tarafsız ama yapıcı bir rol oynamaya hazırdır." belirtildi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba attığı tweette, "Dayanışma için Çinli meslektaşıma minnettarım [...] İkimiz de Ukrayna'ya karşı savaşın sona ermesinin barış, küresel gıda güvenliği ve uluslararası ticaretin ortak çıkarlarına hizmet ettiği inancını paylaşıyoruz." açıklamasında bulundu.
Pekin'in Ukrayna'nın talebi üzerine yapıldığını söylediği telefon görüşmesi ikili arasında 1 Mart’tan sonra gerçekleştirilen ilk konuşma oldu, o dönemde yapılan konuşmada Kuleba Rusya’nın işgali sona erdirmesi için Çin’in baskı yapması gerektiğini dile getirmişti.
Rusya’nın yakın bir müttefiki olan Çin, Ukrayna’da yaşananları ‘işgal’ olarak tanımlamazken Ukrayna’nın egemenliğine ‘sarsılmaz’ destek verdiğini açıklamıştı.
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