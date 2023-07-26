Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den Türkiye ziyareti

Yayınlanma: 26.07.2023 - 15:34

Güncelleme: 26.07.2023 - 15:34

Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladığı Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.



Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi 26 Temmuz 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın ÇKP Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmelerinde Çin Halk Cumhuriyeti’yle ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denilmişti.



FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ

Eski Dışişleri Bakanı Qin Gang’ın görevden alınmasıyla dışişleri bakanı olarak görevlendirilen Vang Yi, Erdoğan ile görüşmeden önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

Görüşmede, “Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu” gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarından daha etkin şekilde istifade edilmesi; ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması, Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimlerinin uyumlaştırılması, nükleer enerji, tarım, sivil havacılık, kültür ve turizm konuları üzerinde duruldu.

Bu çerçevede, Çin Halk Cumhuriyeti’yle ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı olarak artırılması konuları gündeme geldi. Ayrıca ziyaret vesilesiyle Uygur Türklerinin durumu da ele alındı.

Ziyaret sırasında ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde de bulunuldu. Bu çerçevede Ortadoğu’daki gelişmeler, Ukrayna’daki son durum ve küresel mali sistem de değerlendirildi.

