Çin donanması savaş uçağı pilotluğu için yüksek lisans öğrencileri arıyor

Yayınlanma: 21.09.2023 - 10:17

Güncelleme: 21.09.2023 - 10:17

Çin Halk Kurtulu Ordusu Donanması, "güçlü bir ordu" kurmak amacıyla hava personelinin niteliklerini geliştirmeyi planladıkları yeni bir duyuru yaptı.

Donanma, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "savaş gemilerindeki uçakları uçurmak için 26 yaşından küçük, mühendislik yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler aradığını" bildirdi.

Geçen yıl ilk kez 24 yaş ve altındaki lisans mezunlarına izin veren donanma, yayınladığı ilanda "Yüksek kaliteli askeri yeteneklere duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da zorunlu hale geliyor" ifadesinde bulundu.

Donanma, adayların temiz bir siyasi geçmişe sahip erkek olmaları ve yasal ya da disiplin geçmişlerinin bulunmaması şartını koştu.

Eğitim, üç ila dört yıllık havacılık teorisi çalışmalarını ve pratik uçuş eğitimini içerecek. Başarılı olan adaylar kendileri ve yakınları için ücretsiz tıbbi bakımın yanı sıra devlet tarafından sağlanan konutlara sahip olacaklar.

Çin ayrıca, 2035 yılına kadar askeri güçlerini modernize etmeyi hedefliyor.