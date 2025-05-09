Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi’den TBMM’ye ziyaret

Yayınlanma: 09.05.2025 - 17:45

Güncelleme: 09.05.2025 - 17:45

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Şiao Cie ve beraberindeki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret ederek TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile görüştü.

Görüşmelere Türkiye- Çin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Yöneticileri Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da katıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Şiao Cie ve beraberindeki heyet, ilk olarak TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile görüştü.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, ikili ilişkilerin geldiği nokta ve küresel meselelerdeki yakın istişare gereksiniminin parlamentolar arasında da yakın işbirliğini gerektirdiğini, bu nedenle parlamenterler arasında düzenli diyaloğun devam etmesinin de çok önemli olduğunu söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Şiao ise Türkiye’yi ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu aktardı.

Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sürekli geliştiğine dikkati çeken Şiao, bu ilişkilerin her iki halkın refahına katkı sağladığını vurguladı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Şiao Cie ve beraberindeki heyet, TBMM’deki ikinci görüşmesini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’dan oluşan Türkiye- Çin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Yöneticileri de Cie ve beraberindeki heyeti TBMM’de akşam yemeğinde ağırladı.