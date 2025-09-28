Çin’in eski tarım bakanına yolsuzluktan idam cezası

Çin Devlet medyası Xinhua’nın aktardığına göre, Tang Renjian 2007-2024 yılları arasında farklı görevlerde bulunurken nakit ve gayrimenkul dahil toplamda 268 milyon yuan değerinde rüşvet aldı.

Jilin eyaletindeki Çangçun Orta Halk Mahkemesi, Tang’ın suçunu kabul etmesi nedeniyle idam cezasını iki yıl erteledi.

Tang, 2024 Mayıs’ında yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınmış, aynı yıl kasım ayında da Çin Komünist Partisi’nden ihraç edilmişti. Soruşturma, eski Savunma Bakanları Li Shangfu ve Wei Fenghe’ye yönelik benzer süreçlerin ardından dikkat çekici bir hızla tamamlandı.

Devlet Başkanı Xi Jinping, 2020’de güvenlik bürokrasisinde kapsamlı bir “temizlik” kampanyası başlatmış, polis, savcı ve yargıçların “mutlak sadık, mutlak saf ve mutlak güvenilir” olması gerektiğini vurgulamıştı.

Tang, 2017-2020 yılları arasında batıdaki Gansu eyaletinin valiliğini yürüttükten sonra tarım bakanı olarak atanmıştı.

Xi Jinping, geçtiğimiz ocak ayında yaptığı bir konuşmada yolsuzluğun Çin Komünist Partisi için “en büyük tehdit” olmaya devam ettiğini ve artış gösterdiğini söylemişti.