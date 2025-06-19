Çin, İran ve İsrail’den vatandaşlarını tahliye etti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pekin’in İran’dan bin 600’den fazla vatandaşını, İsrail’den ise yüzlerce kişiyi tahliye ettiğini açıkladı.

Başkent Pekin’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Jiakun, Çin’in hem İran hem de İsrail ile temas halinde olduğunu ve taraflara gerilimi düşürme çağrısında bulunduğunu söyledi.

Amerikan Başkanı Donald Trump’ın, askeri müdahaleyi değerlendirdiği yönündeki açıklamaları sorulan Jiakun, Çin’in bu tutuma karşı olduğunu vurguladı:

“Çin, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına veya güç kullanma tehdidine karşıdır.”

Çin, çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşmesini engellemek adına diplomatik temaslarını sürdürürken, aynı zamanda vatandaşlarını güvenli bölgelere tahliye etmeye devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil can kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.