Çin Komünist Partisi ekonomik kalkınma planını belirledi

Yayınlanma: 24.07.2023 - 16:31

Güncelleme: 24.07.2023 - 17:01

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, mevcut ekonomik durumu analiz etmek ve yılın ikinci yarısındaki ekonomik çalışmalara yönelik düzenlemelerde bulunmak üzere toplandı.

Toplantıda, mevcut ekonomik durumu analiz ederek yılın ikinci yarısındaki ekonomik çalışmalara yönelik düzenlemelerde bulundu.

Toplantıda yapılan değerlendirmeye göre, Çin ekonomisi yeni güçlük ve sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Bu güçlük ve sorunların ana nedenleri arasında yetersiz iç talep, bazı işletmelerin faaliyetlerinde zorluklar, kilit öneme sahip alanlardaki risk ve gizli tehlikeler, ayrıca sıkıntılı ve karmaşık dış ortam yer alıyor.

Alınan kararlara göre, makro ekonomik düzenlemelerin doğru ve güçlü bir şekilde uygulanması, konjonktüre karşı düzenlemelerin güçlendirilmesi ve politika seçeneklerinin artırılması önemli bir adım olarak görülüyor. Toplantıda, proaktif mali politika ve ihtiyatlı para politikasına bağlı kalınması vurgulanırken, vergi ve harç indirimlerinin uzatılması, optimize edilmesi ve iyileştirilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca, bilimsel ve teknolojik inovasyon, reel ekonomi ve mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gelişiminin güçlü bir şekilde destekleneceği ifade edildi. Yuan kurunun uygun ve dengeli bir seviyede genel olarak sabit tutulacağı kaydedilirken, sermaye piyasasının canlandırılması ve yatırımcı güveninin artırılması için çalışma yürütüleceği taahhüt edildi.