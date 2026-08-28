Çin-Nepal sınırında yeni felaket alarmı: Buzul gölü taşmaya başladı

Çinli yetkililer, Çin-Nepal sınırında buzul çökmesi sonucu oluşan ve yeni bir sel felaketi riski yaratan gölün taşmaya başladığını açıkladı.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin aktardığına göre gölün taşması, baraj görevi gören doğal setin çökmesi ve bölgede heyelan ile çığ gibi ikincil afetlerin yaşanması ihtimali nedeniyle kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Bölgedeki tüm Çinli kurtarma personeli ve araçların güvenli alanlara çekildiği bildirildi.

Yetkililere göre gölde biriken su miktarı 2,5 milyon metreküpün üzerine çıktı. Bir gün önce bölgeye gönderilen sekiz kişilik mühendislik ekibi, su miktarını 1,5 ila 2 milyon metreküp olarak hesaplamıştı.

Mühendislik ekibi, gölü ve çevresindeki doğal seti incelemek amacıyla havadan araştırmalar gerçekleştirdi ve bölgenin üç boyutlu modelini çıkardı.

Ekipte görev yapan mühendis Chen Hanxiao, buzulun çökmesinin ardından göl çevresinde dik ve ulaşılması güç kayalıkların ortaya çıktığını, bunun çalışmaları zorlaştırdığını söyledi.

TAHLİYE KANALI AÇILMASI PLANLANIYOR

Yetkililerin göldeki suyun kontrollü biçimde boşaltılması için doğal setin daha alçak bir bölümünde tahliye kanalı açmayı değerlendirdiği belirtildi.

Chen, kanalın genişliği ve derinliğinin göle giren su miktarı ile suyun tahliye hızına göre hesaplanması gerektiğini ifade etti.

Yapılan incelemelerde gölün yaklaşık 150 metre uzunluğunda, 40 ila 50 metre derinliğinde olduğu belirlendi.

Çin'in Tibet bölgesini Nepal'e bağlayan Gyirong sınır kapısı çevresinde etkili olan hafif ve orta şiddetteki yağışların da bölgedeki toprak ve kaya yapısını gevşettiği bildirildi.

Yağışların gelecek hafta boyunca devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Çinli yetkililer, önümüzdeki üç gün içinde göle yaklaşık 3 milyon metreküp daha su ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Bu miktar yaklaşık 1200 olimpik yüzme havuzundaki suya karşılık geliyor.

Su seviyesindeki artış nedeniyle doğal setin yıkılma riskinin yüksek olduğu, su akışının 1 Eylül civarında en yüksek seviyeye ulaşabileceği belirtildi.

Çin devlet televizyonu CGTN'nin yayımladığı havadan görüntülerde, kahverengi su kütlesinin çıkışı görünmeyen bir havzada biriktiği görüldü.

Suların bölgedeki çalı ve ağaçları tamamen kapladığı, gölün önündeki taş ve molozlardan oluşan doğal sete baskı yaptığı görüntülere yansıdı.

YAKLAŞIK BİN KİŞİ KAYIP

Çarşamba günü meydana gelen ani sel felaketi Çin-Nepal sınırında büyük yıkıma yol açmış, yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yetkililere göre sınırın iki tarafında yaklaşık bin kişiden halen haber alınamıyor. Kayıplar arasında 31 ülkeden 540'a yakın yabancının da bulunduğu bildirildi.

Çin ve Nepal yönetimleri, bölgede yeni sel, heyelan ve çığ riskine karşı uyarılarını sürdürüyor.