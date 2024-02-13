Çin sessizliğini bozdu: Askeri operasyonları durdurun

Çin, İsrail'e Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik askeri operasyonlarını en kısa sürede sonlandırarak daha yıkıcı insani felaketi önleme çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 11:13
Çin sessizliğini bozdu: Askeri operasyonları durdurun
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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Refah'taki gelişmeleri yakından izlediği, sivillere yönelik ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemleri kınadığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'e askeri operasyonlarını en kısa sürede sonlandırmaya, masum sivil kayıplardan kaçınmak için her türlü çabayı göstermeye ve Refah'ta daha yıkıcı insani felaketi önlemeye çağırıyoruz" ifadesine yer verildi.

Gazze’ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail, saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini havadan vururken şimdi de karadan işgal etmeyi ve nüfusu buradan çıkmaya zorlamayı planlıyor.

Refah’ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum, İsrail’i Refah'a yönelik kapsamlı saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.


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