‘Cinayetler aydınlatılsın’

08 Kasım 2021 Pazartesi, 02:16

Almanya Türk Toplumu ve Mercator Vakfı, aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlerin aydınlatılması için Berlin’de bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile bazı NSU kurbanlarının yakınları, temsilcileri de katıldı.

"CİNAYETLERİN AYDINLATILMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Büyükelçi Şen, NSU’nun işlediği cinayetlerin bütünüyle aydınlatılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Şen, uzmanların da örgütün gerçek boyutunun ve devlet ile olası bağlantılarının aydınlatılmadığı görüşünü paylaştıklarını anımsattı.

Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius da ırkçı cinayetlerin soruşturulmasında devlet dairelerinin başarısızlıklarından dolayı utanç duyduğunu belirtti. NSU’nun aydınlatılmasının devam etmesi gerektiğini söyleyen Pistorius, NSU’nun ortaya çıkmasının ardından güvenlik birimlerinde değişiklikler yaşandığını, Aşağı Saksonya eyaletinde ve diğer eyaletlerdeki emniyet teşkilatında aşırı sağa hoşgörü gösterilmediğini savundu.

