Çin'de bir yıl aradan sonra ilk kez iki kişi Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi

19 Mart 2022 Cumartesi, 14:47

Çin sağlık yetkilileri, ülkedeki son derece bulaşıcı Omikron varyantındaki artış nedeniyle iki yıllık süreçte en kötü salgın oranlarını kaydederken, Ocak 2021'den bu yana ilk COVID-19 ölümünü bildirdi.

Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Jiao Yahui , bugün yaptığı açıklamada iki yıllık süreçte Ocak 2021'den bu yana ilk kez 2 kişinin Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini aktarırken, her iki ölümün de yaşlı hastalarda meydana geldiğini ve kişilerden birinin COVID-19 için aşılanmadığını söyledi.

Her ikisi de kuzeydoğu Jilin eyaletindeki ölümler, ülkenin koronavirüs ölüm oranını 4 bin 638'e getiriyor.

Çin, ülke çapında mart ayının başından bu yana 29 binden fazla onaylanmış vaka bildirdi. Eyalet, sınır ötesi seyahat etmek için polisten izin alması gereken kişilere seyahat yasağı getirdi.

"SIFIR COVID" POLİTİKASI

Reuters'a göre, ülke şu ana kadar virüsten diğer ülkelere göre az enfeksiyon gördü, çünkü kümeler keşfedildikleri kadar çabuk iyileştiriliyor. 2019'da Wuhan'daki ilk salgından bu yana, külfetli olsa da başarılı bir "sıfır Covid" stratejisinin bir parçası olarak, denenmiş ve doğrulanmış tecrit ve milyonlarca insanı toplu test etme politikasını sürdürdü. Strateji halk desteği aldı ve diğer ülkelerde görülen ve çoğu herhangi bir tür sosyal mesafe önleminden vazgeçmeye başlayan çok sayıda ölümü önledi.

2019'un sonundan bu yana yaşanan en kötü artışla karşı karşıya kalan yetkililer, Çin genelinde birden fazla salgını kontrol altına almak için sıfır tolerans stratejisini ikiye katlamaya söz verdiler. Ancak lider Xi Jinping, perşembe günü ilk kez önlemlerin yükünü kabul ederek, Çin'in virüsü kontrol etmede "en az maliyetle" "en yüksek etki" araması gerektiğini söyledi.

Salgının en kötü dalgalanmasıyla karşı karşıya olan Hong Kong, bugün 16 bin 583 yeni vaka kaydetti. Şehrin toplam koronavirüs enfeksiyonları dün 1 milyonu aştı ve ölüm sayısı Çin anakarasını çoktan aştı.