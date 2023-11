Çin'de cenaze töreni: Eski Başbakan son yolculuğuna uğurlandı

68 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Eski Çin Başbakanı Li Kıçiang'ın cenaze töreninde yüzlerce kişi devlet cenaze evinin yakınında toplandı.

Sivil ve üniformalı polisler, cenaze evine giden yolu trafiğe kapattı. Polisler tarafından cenaze evi yakınlarında yabancı basın kuruluşlarının varlığı takibe alındı.

Hükümet, toplumsal huzursuzluğu tetikleyebileceğini düşündüğü bir protestoyu önlemeye çalıştığı için Li'nin cenaze töreni sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

The remains of former premier of the State Council Li Keqiang were cremated in Beijing on Thursday. Xi Jinping paid his final respects at the Babaoshan Revolutionary Cemetery. pic.twitter.com/rZECdkAr7l