Çin'de cenaze töreni: Eski Başbakan son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 02.11.2023 - 11:47

Güncelleme: 02.11.2023 - 12:04

68 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Eski Çin Başbakanı Li Kıçiang'ın cenaze töreninde yüzlerce kişi devlet cenaze evinin yakınında toplandı.

Sivil ve üniformalı polisler, cenaze evine giden yolu trafiğe kapattı. Polisler tarafından cenaze evi yakınlarında yabancı basın kuruluşlarının varlığı takibe alındı.

Hükümet, toplumsal huzursuzluğu tetikleyebileceğini düşündüğü bir protestoyu önlemeye çalıştığı için Li'nin cenaze töreni sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

The remains of former premier of the State Council Li Keqiang were cremated in Beijing on Thursday. Xi Jinping paid his final respects at the Babaoshan Revolutionary Cemetery. pic.twitter.com/rZECdkAr7l — Hu Xijin ??? (@HuXijin_GT) November 2, 2023

Li'nin anısına Pekin'in kalbindeki Tiananmen Meydanı'ndaki bayrakların yanı sıra Çin'in dört bir yanındaki hükümet ve parti ofisleri ile yurtdışındaki büyükelçilik ve konsolosluklarda da bayraklar yarıya indirildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de cenaze töreninde yer aldı.

Çin Devlet Televizyonu (CCTV), cenaze törenine ilişkin "Yoldaş Li Keqiang'ın anısına başkentteki Tiananmen Meydanı'nda bayraklar yarıya indirildi" ifadelerine yer verdi.

Eski başbakanlardan Zhou Enlai'nin 1976'da ve eski ÇKP genel sekreterlerinden Hu Yaobang'ın 1989'daki ölümleri, protestolara dönüşen geniş çaplı üzüntü gösterilerine yol açmıştı.

Fotoğraf: Tiananmen Meydanı'nda bayrak yarıya indirildi

Lİ KIÇİANG

Eski Başbakan Li Kıçiang, vefatının ardından geçmişte bağlarının olduğu çok sayıda Çin şehrinde vatandaşlarca düzenlenen etkinliklerde "halkın başbakanı" olarak anıldı.

Çin'de 2013-2023 yıllarında görev yapan eski Başbakan Li Kıçiang, 27 Ekim'de, 68 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Devlet Başkanı Şi Cinping ile son 10 yılda Çin siyasetinin önde gelen figürlerinden olan Li, Başbakanlık yaptığı dönemde ekonomi yönetiminin sorumluluğunu üstlenmiş, özel sektörün teşvik edilmesi, yapısal reformlar ve makro ekonomik istikrara odaklanan politikalarda yönlendirici olmuştu.

Li'nin, Çin'in dengesiz ekonomik büyümeden sürdürülebilir kalkınma modeline dönüşümünü sağlamak için mali risklerin azaltılmasına ve yapısal reformlara odaklanan ekonomi politikaları "Linomics" olarak anılıyordu.

Eski Başbakan'ın siyasi etkisi, özellikle son döneminde, Devlet Başkanı Şi Cinping'in devlet idaresindeki artan gücünün ve tek adam konumunun gölgesinde kalmıştı.

Li Kıçiang, Ekim 2022'de düzenlenen 20. ÇKP Kongresinde partideki görevlerinden ayrılmış, bu yıl martta 14. Ulusal Halk Kongresinde hükümetin çalışma raporunu son kez Meclis'e sunduktan sonra görevini halefi Li Çiang'a devretmişti.