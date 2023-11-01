Çin'den 4 motorlu elektrikli canavar: 2 saniyede 100 kilometreye ulaşıyor!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:43

Güncelleme: 01.11.2023 - 17:44

Zeekr 001'in 'geleceğin yolu' kısaltmalı modeli satışa sunuldu. Zeekr 001 FR performansı ile dudak uçuklattı.

Eylül başında tanıtılan Zeekr 001 FR Çin pazarında 99.500 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Zeekr 001'in performans modelinin üretim aşamasında olduğu öğrenildi.

Zeekr 001 FR, 4 elektrikli motoru ile dikkat çekiyor. Her tekerlek için ayrı bir motor bulunduran model toplam 1247 beygir gücünde. 0'dan 100 km/sa hıza ise 2.07 saniyede ulaşıyor. Zeeker'ın son hızı ise 280 km/sa.

Porshce Taycan

FR modelinin oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşan Porsche Taycan'ı uygun fiyatı ve yüksek performansı ile zorlayaca benziyor.

Üretimin aylık 99 adetle sınırlı olacağı açıklandı.

Zeekr bu yıl şu ana kadar 001'den yaklaşık 79.000 adet üretti. 001 FR'ın ise çok daha az satılacağı tahmin ediliyor.

Modelin normal versiyonları artık Hollanda, İsveç, Kazakistan, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Hong Kong, Makao ve ayrıca Almanya dahil olmak üzere bir dizi başka ülkede de sunuluyor.

ZEEKR 001 FR TÜRKİYE FİYATI

Zeekr 001 FR'ın Türkiye'ye gelmesi durumunda 99 bin 500 Euro'luk fiyatı vergilerle 294 bin 200 Euro'ya çıkıyor. Ayrıca bayi kârları değişiklik gösteriyor ve nakliyat bedeli de bu fiyata dahil değil. Ancak içten yanmalı süperspor arabalara kıyasla fiyatı oldukça uygun denebilir. Modelin Türkiye'de satılması durumunda yaklaşık olarak Porshce 911 Turbo S'in 3'te biri Ferrari 296 GTB'nin ise yaklaşık 4'te biri fiyata sahip olması bekleniyor.