İYİ Parti kurultayla güç tazeleyecek: Yeni kadrolar, yeni ivme

İYİ Parti, 18 Ocak’ta yapılacak 4. Olağan Kurultayı ile birlikte kapsamlı bir yenilenme sürecine giriyor. Tek adaylı yapılacak kurultay, aynı zamanda Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun ilk kurultayı olacak. Parti kulislerinde, sürecin yalnızca bir yönetim değişikliği değil, muhalefette güçlü bir sıçrama hedefleyen “seçim odaklı” bir yeniden yapılanma olduğu vurgulanıyor. Parti kaynaklarına göre kurultay hazırlıkları son aşamaya gelmiş durumda... Kulislerde “hazırlıklar bomba gibi” değerlendirmesi yapılırken, organizasyonun hem siyasi mesaj hem de kadro tercihi açısından iddialı olacağı ifade ediliyor.

TEK ADAY, GÜÇLÜ BİRLİK MESAJI

Kurultayın tek adaylı yapılacak olması, parti içinde birlik ve bütünlük mesajı olarak değerlendiriliyor. Parti kulislerinde, Dervişoğlu’nun parti teşkilatlarında ve milletvekilleri arasında karşılığı olan, uzlaştırıcı ve kapsayıcı bir lider olarak görüldüğü, bu nedenle sürecin yüksek bir mutabakatla ilerlediği dile getiriliyor. Dervişoğlu’nun parti içinde sevilen bir isim olması, kurultayın gerilimden uzak geçmesinde önemli bir etken olarak gösteriliyor.

BAĞIMSIZ VEKİLLER İYİ PARTİ YOLUNDA

Kulislerde konuşulan en dikkat çekici başlıklardan biri de Meclis’e ilişkin olası geçişler. Edinilen bilgilere göre, halen bağımsız konumda bulunan üç milletvekilinin kurultay süreciyle birlikte İYİ Parti’ye katılması bekleniyor. Bu isimlerin Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nden istifa eden milletvekilleri olduğu iddia ediliyor. Olası katılımların, partinin Meclis’teki siyasal ağırlığını artıracağı belirtiliyor.

MİLLİYETÇİ KADROLARLA TAHKİM

Kurultayla birlikte partinin ideolojik omurgasının da güçlendirilmesi hedefleniyor. Ülkücü ve milliyetçi kökenden gelen, kamuoyunda karşılığı bulunan önemli isimlerin İYİ Parti’ye katılacağı ifade ediliyor. Bu adımın, partinin kuruluş çizgisiyle uyumlu biçimde milliyetçi seçmenle bağları kuvvetlendirmeyi amaçladığı dile getiriliyor.

BİLGE YILMAZ YENİDEN GÖREVDE

Ekonomi politikalarında da dikkat çekici bir değişim bekleniyor. Parti kulislerinde, daha önce İYİ Parti’nin ekonomi kurmayları arasında yer alan Bilge Yılmaz’ın yeniden aktif görev üstleneceği konuşuluyor. Bu dönüşün, partinin ekonomi başlığında daha net, teknik ve güven veren bir çizgi oluşturacağı değerlendirmesi yapılıyor.

DİVANDA GÜÇLÜ İSİMLER, YENİ YAPI

Kurultay sonrası parti divanında güçlü ve deneyimli isimlerin yer alması bekleniyor. Bazı genel başkanlıkların isimlerinin ve görev tanımlarının değişebileceği, bu düzenlemelerin kişilerden ziyade işlevselliği esas alan bir anlayışla yapılacağı ifade ediliyor. Amaç; hızlı karar alan, sahaya hâkim ve doğrudan seçime odaklanan bir kurumsal yapı kurmak.

‘KİMSE KÜSTÜRÜLMEYECEK’ HASSASİYETİ

Parti yönetiminin kurultay sürecinde özellikle altını çizdiği başlıklardan biri de parti içi denge. İYİ Parti’ye emek vermiş isimlerin dışlanmayacağı, kimsenin küstürülmeyeceği bir geçiş süreci hedefleniyor. Bu yaklaşımın teşkilatlar ve merkez yönetiminde titizlikle gözetileceği belirtiliyor.

SEÇİM KADROSU SAHAYA ÇIKIYOR

Kulislerdeki ortak değerlendirme, kurulacak yeni yönetimin klasik bir ara dönem kadrosu olmayacağı yönünde. Yeni yapı, doğrudan seçimlere hazırlanan, iddialı ve sahada karşılığı olan bir kadro olarak tanımlanıyor. İYİ Parti’nin 18 Ocak’taki 4. Olağan Kurultayı, bu yönüyle yalnızca bir kongre değil; Müsavat Dervişoğlu’nun parti içinde gördüğü güçlü destekle partinin muhalefetteki rolünü, siyasal iddiasını ve iktidar hedefini yeniden şekillendireceği kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.