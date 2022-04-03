Çin'de Covid-19 aşılama faturası 120 milyar yuana ulaştı

03 Nisan 2022 Pazar, 00:00

Çin Ulusal Sağlık Güvenliği İdaresi, Çin'in Covid-19 aşılaması için 120 milyar yuanın (yaklaşık 18,9 milyar ABD doları) üzerinde harcama yaptığını, bu meblağın Çin'in sağlık sigortası fonlarının limitleri içinde bulunduğunu söyledi.

İdare, Çin ana karasında şu ana dek toplam 3,2 milyar doz Covid-19 aşısı uygulandığı bilgisini verdi.

Çin Şubat 2021'de nüfusunu Covid-19'a karşı aşılamak için ücretsiz aşılama programları başlattı. Aşı tedarik ve aşılama maliyetleri çoğunlukla Çin'in sağlık sigortası fonları ve hükümet bütçesi tarafından karşılanıyor