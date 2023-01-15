Çin’de Covid-19 nedeniyle bir ayda 60 bin kişinin öldüğü açıklandı

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 17:29

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 20:54

Reuters Çin Yeni Yılı sırasında çok sayıda kişinin seyahat etmesi sonucu vakaların da artmasından endişe ediliyor

Çin, sıfır Covid politikasını terk ettikten sonra ilk defa koronavirüs verilerini yayınladı, 60 bin kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Pekin yönetimi, Aralık’tan bu yana hastanelerin dolmasına rağmen bu konuda bir veri paylaşmamakla eleştiriliyordu.

Resmi verilere göre 8 Aralık – 12 Ocak tarihleri arasında 59 bin 938 kişi Covid-19 nedeniyle öldü.

Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının başka hastalıkları da olan 80 yaş üstü kişiler olduğu açıklandı.

Ölümlerin 5 bin 503’ü doğrudan koronavirüs kaynaklı solunum yolu sorunları nedeniyle, 54 bin 435’i ise mevcut hastalıkların da etkisiyle gerçekleşti.

Veriler yalnızca tıbbi tesislerde gerçekleşen ölümleri içerdiği için gerçek ölüm sayısının daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Pekin hükümeti geçen ay Covid-19 ölümlerine dair tanımlarını değiştirmiş ve yalnızca doğrudan solunum yolu sorunları nedeniyle ölenleri sayacaklarını açıklamış, bu karar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından eleştirilmişti.

Yetkililer Covid belirtileriyle hastaneye kaldırılan kişi sayısının Ocak başında zirve yaptığını belirtirken uzmanlar 23 Ocak’taki Çin Yeni Yılı tatili sırasında yapılması beklenen 2 milyar seyahat ile vaka sayısının daha da artmasından endişeli.