Çin'de fabrika çalışanları polisle çatıştı

24 Kasım 2022 Perşembe, 13:26

Çin’in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone fabrikası olarak bilinen Foxconn'un fabrikasında protestolar yaşandı.

Ülkedeki Covid-19 vakaları günlük en yüksek seviyeye ulaşırken, en büyük iPhone fabrikasında çalışma koşullarını ve ücretleri protesto eden işçilere polis müdahale etti.

The Guardian'da yer alan haberde, Çin polisinin koruyucu beyaz giysiler giyerek yaptığı sert müdahele sosyal medyada gündem oldu.

Fabrika çalışanı protestocu Li Sanşan, şirketin vaatlerini yerine getirmediğini "Foxconn çok cazip işe alım teklifleri yayınladı ve ülkenin her yerinden işçiler geldi, ancak aptal yerine konulduklarını gördüler" sözleriyle ifade etti.

Foxconn yaptığı açıklamada, ücret konusundaki karışıklıktan "teknik bir hatanın" sorumlu olduğunu söyledi ve özür diledi.

Dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle tesisin, kapalı devre üretime geçtiği ve karantinaya alındığı ortaya çıkmıştı.