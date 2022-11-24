Çin'de fabrika çalışanları polisle çatıştı
Çin’in Zhengzhou kentindeki iPhone fabrikasında çalışan işçiler, koronavirüs tedbirlerini protesto etti. İşçiler, karantina kararına ve aldıkları ücretlere isyan edince polis ile çatıştı.
Çin’in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone fabrikası olarak bilinen Foxconn'un fabrikasında protestolar yaşandı.
Ülkedeki Covid-19 vakaları günlük en yüksek seviyeye ulaşırken, en büyük iPhone fabrikasında çalışma koşullarını ve ücretleri protesto eden işçilere polis müdahale etti.
The Guardian'da yer alan haberde, Çin polisinin koruyucu beyaz giysiler giyerek yaptığı sert müdahele sosyal medyada gündem oldu.
Fabrika çalışanı protestocu Li Sanşan, şirketin vaatlerini yerine getirmediğini "Foxconn çok cazip işe alım teklifleri yayınladı ve ülkenin her yerinden işçiler geldi, ancak aptal yerine konulduklarını gördüler" sözleriyle ifade etti.
Foxconn yaptığı açıklamada, ücret konusundaki karışıklıktan "teknik bir hatanın" sorumlu olduğunu söyledi ve özür diledi.
Dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle tesisin, kapalı devre üretime geçtiği ve karantinaya alındığı ortaya çıkmıştı.
Video Haberler
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye katılırken o fotoğrafı unuttu!
- 'Hakkımı helal etmiyorum!'
- Erdoğan’ın Bahçeli’nin sevmediği arkadaşı
- Uzun süredir bekleniyordu... Ve düzenleme geldi!
- Suriye'den Türkiye'ye operasyon mesajı
- 'Yarın talimat gelsin...'
- Kremlin'den 'Erdoğan ve Esad görüşmesi' açıklaması
- AP'den Erdoğan ve Esad iddiası
- 'Atamada liyakat unutuldu'
- Ronaldo'ya dev transfer teklifi!