Çin'de hastanede bıçaklı saldırı: Çok sayıda ölü var

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde hastanede düzenlenen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:04
Çin'de hastanede bıçaklı saldırı: Çok sayıda ölü var
Abone Ol google-news

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre saldırı, Yünnan'ın Caotong ilindeki Cınşiong İlçe Halk Hastanesi'nde bıçaklı saldırı düzenlendi.

Yerel yetkililer, saldırıda 10'dan fazla kişinin öldüğünü bildirirken saldırganın gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Yünnan'a komşu Guicou eyaletinde yayın yapan Guizhou TV televizyonu ise sosyal medya hesabında saldırıda 23 kişinin yaralandığını duyurdu.


Çin haberleri bıçaklı saldırı haberleri

İlgili Haberler

Çin'in müdahalesi sonrası Avustralya'dan sert tepki: “Kabul edilemez”

Çin'in müdahalesi sonrası Avustralya'dan sert tepki: “Kabul edilemez”
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcular için iddia: 'Güçsüz oyuncular var'

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcular için iddia: 'Güçsüz oyuncular var'
Çin lideri Şi'den Gazze çağrısı: Ateşkes derhal gerçekleştirilmeli

Çin lideri Şi'den Gazze çağrısı: Ateşkes derhal gerçekleştirilmeli
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İnternette bulduğu ilk numarayı aradı: Hem parasından hem makinesinden oldu!

İnternette bulduğu ilk numarayı aradı: Hem parasından hem makinesinden oldu!
Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Balık burcu yorumu
İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'ne ilişkin iddialara yönelik müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'ne ilişkin iddialara yönelik müfettiş görevlendirdi
Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Kova burcu yorumu
Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu parti kuruyor: İsmi belli oldu

Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu parti kuruyor: İsmi belli oldu
Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Oğlak burcu yorumu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı mezarları başında andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı mezarları başında andı
DHA muhabiri Rojda Altunbaş’tan Eylem Tok açıklaması: ‘Bağlı olduğum yayın kuruluşunun patronajı ve sair çevreler tarafından çeşitli baskılara maruz kaldım’

DHA muhabiri Rojda Altunbaş’tan Eylem Tok açıklaması: ‘Bağlı olduğum yayın kuruluşunun patronajı ve sair çevreler tarafından çeşitli baskılara maruz kaldım’