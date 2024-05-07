Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcular için iddia: 'Güçsüz oyuncular var'

Yayınlanma: 07.05.2024 - 08:36

Güncelleme: 07.05.2024 - 08:36

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı yorumladı.

Fenerbahçe'nin en az 6-7 net pozisyona girdiğini belirten Rıdvan Dilmen, "Bir takım deplasmanda bundan daha fazla pozisyona giremez" dedi.

"FRED İYİCE GÖMÜLDÜ"

İsmail Yüksek'in yokluğunun Fenerbahçe'yi etkilediğini vurgulayan Dilmen, "Devre arasında Fred'in daha çok ileri çıkmasını bekledim ama ofansif değişiklikle Fred iyice gömüldü" ifadelerini kullandı.

"TADİC ÇIKMASI GEREKEN SON FUTBOLCU"

Tadic'in bu maç oyundan çıkması gereken son futbolcu olduğunu kaydeden Rıdvan Dilmen, "3 santrforla oynarken Tadic'in açtığı orta kadar iyi orta açabilen başka oyuncu var mı Fenerbahçe'de?" şeklinde konuştu.

"YETERLİ POZİSYONA GİRDİ"

Bu maç özelinde İsmail Kartal'ı eleştiremeyeceğini söyleyen ünlü yorumcu, "Fenerbahçe bu maçı kazanmak için gayet yeterli pozisyona girdi ama hiçbirini değerlendiremedi" dedi.

"FUTBOLCULAR İNANCINI KAYBETTİ"

Fenerbahçe'de güçsüz olan bazı futbolcuların olduğunu aktaran Dilmen, "Bu güçsüzlüğün fizik kondisyondan değil inançsızlıktan geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçeli futbolcuların şampiyonluk inancını kaybettiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Ben Fenerbahçeli futbolcuların bu işin artık olmayacağı şeklinde düşünceye kapıldığını, oyuncu grubunun artık havlu attığını, şampiyonluğa inancın azaldığını gördüm."

"1 AYDIR MUAZZAM HAKEM PERFORMANSLARI GÖRÜYORUM"

Son olarak hakem performansına değinen Dilmen, "1 aydır muazzam hakem performansları görüyorum. Hakemlerin çok rahatladığını gördüm. Sivasspor-Fenerbahçe maçı dışında" şeklinde konuştu.