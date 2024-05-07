Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcular için iddia: 'Güçsüz oyuncular var'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Konyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Dilmen, Fenerbahçe'de güçsüz futbolcular olduğunu belirtirken, "Bu güçsüzlüğün fizik kondisyondan değil inançsızlıktan geldiğini düşünüyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 08:36
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcular için iddia: 'Güçsüz oyuncular var'
Abone Ol google-news

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı yorumladı. 

Fenerbahçe'nin en az 6-7 net pozisyona girdiğini belirten Rıdvan Dilmen, "Bir takım deplasmanda bundan daha fazla pozisyona giremez" dedi.

"FRED İYİCE GÖMÜLDÜ"

İsmail Yüksek'in yokluğunun Fenerbahçe'yi etkilediğini vurgulayan Dilmen, "Devre arasında Fred'in daha çok ileri çıkmasını bekledim ama ofansif değişiklikle Fred iyice gömüldü" ifadelerini kullandı.

"TADİC ÇIKMASI GEREKEN SON FUTBOLCU"

Tadic'in bu maç oyundan çıkması gereken son futbolcu olduğunu kaydeden Rıdvan Dilmen, "3 santrforla oynarken Tadic'in açtığı orta kadar iyi orta açabilen başka oyuncu var mı Fenerbahçe'de?" şeklinde konuştu.

"YETERLİ POZİSYONA GİRDİ"

Bu maç özelinde İsmail Kartal'ı eleştiremeyeceğini söyleyen ünlü yorumcu, "Fenerbahçe bu maçı kazanmak için gayet yeterli pozisyona girdi ama hiçbirini değerlendiremedi" dedi.

"FUTBOLCULAR İNANCINI KAYBETTİ"

Fenerbahçe'de güçsüz olan bazı futbolcuların olduğunu aktaran Dilmen, "Bu güçsüzlüğün fizik kondisyondan değil inançsızlıktan geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçeli futbolcuların şampiyonluk inancını kaybettiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Ben Fenerbahçeli futbolcuların bu işin artık olmayacağı şeklinde düşünceye kapıldığını, oyuncu grubunun artık havlu attığını, şampiyonluğa inancın azaldığını gördüm."

"1 AYDIR MUAZZAM HAKEM PERFORMANSLARI GÖRÜYORUM"

Son olarak hakem performansına değinen Dilmen, "1 aydır muazzam hakem performansları görüyorum. Hakemlerin çok rahatladığını gördüm. Sivasspor-Fenerbahçe maçı dışında" şeklinde konuştu.


fenerbahçe haberleri konyaspor haberleri rıdvan dilmen haberleri

İlgili Haberler

Rıdvan Dilmen'den penaltı ve şampiyonluk yorumu: 'Farklı şeyler konuşuruz'

Rıdvan Dilmen'den penaltı ve şampiyonluk yorumu: 'Farklı şeyler konuşuruz'
Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi'ye övgü: 'Türk futbolunun gördüğü en büyük...'

Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi'ye övgü: 'Türk futbolunun gördüğü en büyük...'
Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası: 'Futbolun doğrusunu bilmesine rağmen...'

Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası: 'Futbolun doğrusunu bilmesine rağmen...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sıcaklar geldi çattı... Doktorlardan dört yaz uyarısı

Sıcaklar geldi çattı... Doktorlardan dört yaz uyarısı
‘1 Mayıs’ için 12 tutuklama talebi daha!

‘1 Mayıs’ için 12 tutuklama talebi daha!
Küme düşme, play-off bileti... TFF 1. Lig'de düğüm son hafta çözülecek!

Küme düşme, play-off bileti... TFF 1. Lig'de düğüm son hafta çözülecek!
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte ikinci aday…

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte ikinci aday…
Ev almak isteyenler dikkat! İşte banka banka konut kredisi faizleri

Ev almak isteyenler dikkat! İşte banka banka konut kredisi faizleri
Hobbit filminin Bilbo Baggins’i vejetaryen olmayı bıraktı!

Hobbit filminin Bilbo Baggins’i vejetaryen olmayı bıraktı!
En romantik 4 burç: Bu burçlara aşık olmamak mümkün değil...

En romantik 4 burç: Bu burçlara aşık olmamak mümkün değil...
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev: Düdük çalacak!

UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev: Düdük çalacak!