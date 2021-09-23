23 Eylül 2021 Perşembe, 20:55

Çin'in Henan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali'nde geçtiğimiz pazartesi günü dev bir ay balonu kontrolden çıktı. Sabah saatlerinde yaşanan olayda kontrolden çıkan balon, otoyola girerek trafiği birbirine kattı. Balonun arkasından koşan 2 kişi ise dev balonu yakalamaya çalıştı.

Çin'de kontrolden çıkan dev ay balonu otoyola girdi — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 23, 2021

O anlarda bir araç sürücüsünün telefon kamerasına yansıyan dev ay balonuna ait görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.