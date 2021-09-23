Çin'de kontrolden çıkan dev ay balonu otoyola girdi
Çin'in Henan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali'nde kontrolden çıkan dev bir ay balonu, otoyola girdi. Dev balona ait görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.
Çin'in Henan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali'nde geçtiğimiz pazartesi günü dev bir ay balonu kontrolden çıktı. Sabah saatlerinde yaşanan olayda kontrolden çıkan balon, otoyola girerek trafiği birbirine kattı. Balonun arkasından koşan 2 kişi ise dev balonu yakalamaya çalıştı.
Çin'de kontrolden çıkan dev ay balonu otoyola girdi— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 23, 2021
O anlarda bir araç sürücüsünün telefon kamerasına yansıyan dev ay balonuna ait görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.
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