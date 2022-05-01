Çin'de son 24 saatte 8 binin üzerinde vaka tespit edildi

01 Mayıs 2022 Pazar, 11:38

Covid-19 salgını, son dönemde, Çin'de etkisini artırmaya devam ediyor.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 920, hastalık belirtisi göstermeyen 7 bin 409 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 73 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 788, göstermeyen 7 bin 84 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti. Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli" kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Karantinanın beşinci haftasında olduğu kentte, tedbirlerin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağını bildirmişti.

PEKİN'DE YENİ VAKALAR

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'dan görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 53, göstermeyen 6 vaka tespit edildiği bildirildi.

Kentte 11 merkez ilçe ve bir özel ekonomik bölgede 25-30 Nisan'da üç tur toplu testler uygulandı. Yeni vakaların görüldüğü Çaoyang ilçesinde 1 ve 3 Mayıs'ta iki tur daha toplu test uygulanacağı bildirildi.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi, 28 Nisan'da kentteki tüm okulların kapatıldığını duyurmuştu.

Pekin'deki yeni salgın dalgasında ilk vakalar 22 Nisan'da kaydedilmiş, öncesinde virüsün bir haftadır fark edilmeden yayıldığı bildirilmişti.

Covid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 216 bin 587 vaka tespit edildi, 5 bin 60 kişi yaşamını yitirdi.