Yayınlanma: 23.05.2023 - 19:36

Güncelleme: 23.05.2023 - 19:36

Phillips Asya tarafından düzenlenen müzayedede, Patek Philip marka kol saatine başlangıç fiyatı 3 milyon doların oldukça üzerinde bedel ödendi.

Adı açıklanmayan alıcı, 5,1 milyon dolarlık son teklifle saatin sahibi olurken, bu, geçmişte bir hanedan mensubuna ait bir saat için ödenen en yüksek bedel oldu.

Daha önce Vietnam'ın son İmparatoru Bao Dai'ye ait Rolex marka saat 5 milyon dolara, Etiyopya'nın son İmparatoru Haile Selassie'ye ait Patek Philip marka saat 2,9 milyon dolara satılmıştı.

SON İMPARATOR KİMDİR?

Hayatı, İtalyan sinema yönetmeni Bernardo Bertolucci'nin "Son İmparator" filmine konu olan Çin'in son İmparatoru Puyi, amcasının ölümünün ardından 1908'de, 3 yaşındayken tahta çıkmış, 1911 Devrimi ile Çin Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından tahttan indirilmişti.

Saltanatını kaybetmesinin ardından 13 yıl daha Pekin'deki İmparatorluk Sarayı'nda yaşamayı sürdüren Puyi, Japonya'nın Çin'i işgali sırasında işgalcilere sığınmış, 1932'de Japonlar tarafından "Çin Devlet Başkanı" ilan edilmiş, 1937'de Japonların Mançurya'da kurduğu kukla devlet Mançokuo'nun başına getirilmişti.

Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin ardından Sovyetler Birliği kuvvetlerine esir düşen Puyi, 1950'de savaş suçlusu olarak yargılanmak üzere yeni kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'ne iade edilmişti.

Puyi, 1959'da affedildikten sonra, 1967'deki ölümüne dek Pekin'de eskiden imparatorluk mülkü olan botanik parkının makine tamir atölyesinde işçi olarak çalışmıştı.

Müzayedede satılan saatin, Sovyetler Birliği'nde savaş esiriyken tercümanı tarafından Puyi'ye hediye edildiği belirtiliyor.