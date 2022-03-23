Çin'de uçak kazasının ardından yerel hava yolu şirketlerinin hisseleri düştü

23 Mart 2022 Çarşamba, 00:00

Çin'de dün meydana gelen uçak kazası ardından kaza yapan uçağın ait olduğu China Eastern Hava Yolları'nın hisseleri Şanghay Borsasında yüzde 6,15, Hong Kong Borsasında yüzde 5,82 değer kaybetti.

Hong Kong Borsasında işlem gören ülkenin diğer büyük hava yolu şirketlerinden Air China'nın hisseleri yüzde 1,25 ve China Southern Hava Yolları'nın ise yüzde 0,45 geriledi.

Hong Kong Borsasından işlem gören Cathay Pasifik Hava Yolları'nın hisseleri yüzde 0,77, Şanghay Borsası'nda işlem gören Hainan Hava Yolları'nın hisseleri yüzde 1,08 düştü.

China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, ülkenin güneybatısındaki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düşmüştü.

Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giden "Boeing 737-800" tipi yolcu uçağı, 123 yolcu ve 9 mürettebat taşıyordu.





UÇUŞ YASAĞI İHTİMALİ SEKTÖRÜ ENDİŞEYE SEVK EDİYOR

Öte yandan olayın ardından Boeing 737-800 tipi uçaklara uçuş yasağı getirilebileceğine yönelik endişeler sektörü tedirgin ediyor.

Yaklaşık 1200 737-800'ün hizmet verdiği Çin, dünyada bu modelin en çok kullanıldığı ülke konumunda bulunuyor. China Eastern halihazırda elindeki 89 adet 737-800'ün uçuşunu geçici olarak durdurdu.

Boeing'in, ilk kez 1997'de piyasaya sürdüğü model, dünyanın en tercih edilen dar gövdeli yolcu uçakları arasında bulunuyor.

Uçağın normal hava koşullarında sebebi anlaşılmayan şekilde aniden düşmesi ve düşünün gizemli şekilde burun üzeri dalışla gerçekleşmesi kuşkulara yol açıyor.

Uçağın neden aniden irtifa kaybettiği ve bu şekilde düştüğü henüz bilinmiyor.

737 MAX'LERE UÇUŞ YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Boeing'in aynı segmentte ürettiği yeni nesil "737 Max" tipi yolcu uçaklarına, uçuş kontrol yazılımdaki bir hatanın 2018'de Endonezya'da ve 2019'da ise Etiyopya'da iki ölümcül kazaya yol açmasının ardından çok sayıda ülkede ve Çin'de uçuş yasakları getirilmişti.

Yapılan incelemelerin ardından her iki kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.

Firmanın yazılım hatasını düzeltmesinin ardından ülkeler uçuş yasaklarını kaldırmış, Çin Sivil Havacılık İdaresi de 2 Aralık 2001'de uçakların yeniden seferlere başlamasına izin vermişti.



