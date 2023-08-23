Çin'de vatandaşlara 'çocuk yapın' mesajı gönderildi

Çin'in Xian kenti çocuk yapmayı teşvik etmek için vatandaşlara "tatlı aşk" mesajları gönderdi, "iyi bir doğurganlık" diledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 16:21
Çin'de vatandaşlara 'çocuk yapın' mesajı gönderildi
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Çin'in tarihi kenti Xian'da, sağlık komisyonu ile aile planlama birliği ülkenin düşen doğum oranını artırmaya yönelik yeni bir hamlede bulundu. Sağlık komisyonu ile aile planlama birliği tarafından kent sakinlerine "tatlı aşk, evlilik ve doğum" ile "iyi bir doğurganlık" dileyen mesajlar gönderildi.

Çin basınında yer alan habere göre mesajlar, Çin'in Sevgililer Günü olarak da bilinen, 22 Ağustos'taki Qixi festivalinde iletildi.

Mesajda,  "Çin'in kanını devam ettirin ve gençleşmenin önemli görevini paylaşın" ifadeleri yer alırken, evlilik ve çocuk doğurmanın "doğru yaşta" yapılması gerektiği belirtildi 

Çin hükümeti siyasi danışmanları, Çin'in nüfusunun son altmış yılda ilk kez azalması ve nüfusun hızla yaşlanmasından endişe duydukları için  bekar kadınların yumurta dondurma ve tüp bebek (IVF) tedavisine erişebilmelerini önermişti.


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