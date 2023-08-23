Çin'de vatandaşlara 'çocuk yapın' mesajı gönderildi

Yayınlanma: 23.08.2023 - 16:21

Güncelleme: 23.08.2023 - 16:21

Çin'in tarihi kenti Xian'da, sağlık komisyonu ile aile planlama birliği ülkenin düşen doğum oranını artırmaya yönelik yeni bir hamlede bulundu. Sağlık komisyonu ile aile planlama birliği tarafından kent sakinlerine "tatlı aşk, evlilik ve doğum" ile "iyi bir doğurganlık" dileyen mesajlar gönderildi.

Çin basınında yer alan habere göre mesajlar, Çin'in Sevgililer Günü olarak da bilinen, 22 Ağustos'taki Qixi festivalinde iletildi.

Mesajda, "Çin'in kanını devam ettirin ve gençleşmenin önemli görevini paylaşın" ifadeleri yer alırken, evlilik ve çocuk doğurmanın "doğru yaşta" yapılması gerektiği belirtildi

Çin hükümeti siyasi danışmanları, Çin'in nüfusunun son altmış yılda ilk kez azalması ve nüfusun hızla yaşlanmasından endişe duydukları için bekar kadınların yumurta dondurma ve tüp bebek (IVF) tedavisine erişebilmelerini önermişti.