Çin'de yüksek sıcaklıklara karşı kırmızı alarm devam ediyor
Çin'de bunaltıcı sıcak hava dalgaları, eyalet düzeyinde etkisini sürdürürken, ülkenin ulusal gözlemevi olan Ulusal Meteoroloji Merkezi, pazar günü yüksek sıcaklıklara karşı dört kademeli uyarı sisteminde en şiddetli uyarı olan kırmızı alarm vermeye devam etti.
Merkezden sağlanan bilgilere göre, Pazar günü gündüz saatlerinde Gansu, Shaanxi, Henan, Anhui, Jiangsu, Shanghai, Hubei, Hunan, Jiangxi, Zhejiang, Fujian, Sichuan, Chongqing, Guizhou, Yunnan, Guangdong ve Guangxi'de 35 ila 39 santigrat derece arasında yüksek sıcaklıklar görülecek. Merkez, Shaanxi, Sichuan, Chongqing, Hubei, Hunan, Anhui, Jiangxi ve Zhejiang'ın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 santigrat dereceyi aşabileceğini kaydetti.
Yerel yetkililere sıcak hava dalgalarına karşı acil önlem almaları, yüksek sıcaklıkların etkileyeceği açık havada yapılan çalışmaları askıya almaları, yangın güvenliğine çok dikkat etmeleri ve savunmasız gruplara özellikle dikkat etmeleri tavsiye edildi.
Çin Meteoroloji İdaresi'ne göre, Çin'in büyük bölümünü etkisi altına almayı sürdüren sıcak hava dalgalarının 26 Ağustos'tan itibaren kademeli bir şekilde azalması bekleniyor. Çin'de dört kademeli ve renk kodlu hava durumu uyarı sistemi bulunuyor. Kırmızı en şiddetli uyarıyı temsil ederken onu turuncu, sarı ve mavi izliyor.
Video Haberler
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 20 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
- Civan Canova hayatını kaybetti
- Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu
- Mahir Ünal'a büyük protesto
- 'Kriz yok, döke saça kullanıyoruz'
- Aziz Sancar büyük bir keşfe daha imza attı
- Katliam gibi kazaların ardından uyardı
- Dev timsah öldürdüğü adamın cesedini taşıdı
- Trabzonspor'a Antalya'da şok!
- Avrupa vizeyi zorlaştırdı!