Çin'de yüzlerce yıllık imparatorluk fermanı bulundu
Çin'in Hebei eyaletinde yüzlerce yıllık imparatorluk fermanı bulundu
Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Xingtai kentinde Qing Hanedanlığı'na (1644-1911) tarihlenen bir ipek imparatorluk fermanı bulundu.
Yerel kültürel kalıntıların korunması yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Pingxiang ilçesindeki taşrada bir hanede bulunan 325 yıllık kalıntı, 1,6 metre uzunluğa ve 0,3 metre genişliğe sahip ve hem Çince hem de Mançu dilinde yazılar içeriyor.
İlçenin kültür, radyo, televizyon, spor ve turizm bürosundan Shi Qingjun, iyi korunmuş imparatorluk fermanının, üstün kariyer performansı ve dürüst ve saygın aile geleneği için Jia Ruji adında bir yetkiliye verildiğini söyledi. Shi kalıntının, Qing Hanedanlığı'nın resmi sistemi ve toplumunun incelenmesi açısından önemli referans değerine sahip olduğunu ve yerel tarih ve kültür araştırmaları hakkında önemli bilgiler de sağladığını belirtti.
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