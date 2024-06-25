Çin'deki bir köyün üzerine roket parçası düştü: 'Kanserojen fışkırıyor...'

Yayınlanma: 25.06.2024 - 13:11

Güncelleme: 25.06.2024 - 13:13

Çin'in güneybatısındaki bir köye düşen bir Çin yapımı roket fırlatma mekanizmasına ait video, sosyal medyada yayımlandı.

Çin'in TikTok benzeri Douyin platformunda paylaşılan görüntüler, arkasında sarı bir duman bırakan dev fırlatma mekanizmasının Guinzo eyaletindeki bir köye düşüsünü gösteriyor.

Çin'in uzay ajansına göre, ‘Long March’ (Uzun Marş) 2C roketi, öğleden sonra 3'te Siçuan'daki Xichang (Jiçang) Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. Roket, Çinli ve Fransız araştırmacılar tarafından geliştirilen gözlem ekipmanları bulunduran bir uyduyu taşıyordu.

Long March 2C roketinin geliştirilmesinden sorumlu devlet destekli şirket China Aerospace Science and Technology Corporation (Çin Uzay ve Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi) fırlatmayı "büyük bir başarı" olarak yorumladı.

KANSER YAYIYOR

Görgü tanıkları, roketin fırlatma mekanizması yere düştüğünde büyük bir patlama duyulduğunu belirtti. Köye düşen parçanın, roketin birincil fırlatma mekanizması olduğu tahmin ediliyor.

Long March 2C roketi, iticilerine yakıt olarak nitrojen tetroksit ve UDMH karışımını kullanıyor; bu karışım hem çevre için zehirli, hem de oldukça kanserojen olmasıyla biliniyor. Roketin arkasından çıkan sarı dumanın bu yakıt olduğu iddia ediliyor.

ÇİN’İN UZAY YARIŞI

Çin, ABD ve Fransa gibi ülkelerle girdiği uzay yarışında, ülkenin uzay altyapısına milyon dolarlık yatırımlar yapmakta.

Cumartesi günü fırlatma mekanizması köye düşen roket yoluyla yörüngeye yerleştirilen uydu, Çin tarafından geliştirilen gama ışını monitörü, optik teleskop, X-ışını kamerası ve Fransız araştırmacılar tarafından geliştirilen bir X-ışını teleskopu ile donatıldı.

Bu ekipmanlar ile araştırmacılar, uzayın gizemini çözmekte bir adım daha atılabileceğine inanıyor.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI

Uluslararası uzay ajansları Çin'i, Dünya atmosferine yeniden giren kontrol dışı roket parçalarının yerleşimlere ve doğaya verdiği hasarlardan dolayı eleştirmişti.

2021 yılında NASA, bir Long March 5B roketinin enkazının yeniden giriş yaptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde Maldivler'in batısında Hint Okyanusu'na düşmesinin ardından Çin'i gerekli güvenlik standartlarına uymadığı için kınamıştı.

Roket uzmanı Markus Schiller, fırlatma sahalarının coğrafi konumu nedeniyle Çin'de bu tür olayların nadir olmadığını belirtti.

Roketler genellikle ek itiş gücü için Dünya'nın dönüşünden yararlanmak üzere doğuya doğru fırlatılıyor ve uçuşun ilk aşamalarında genellikle roketin yörüngesindeki köylerin üzerinden geçiyor.