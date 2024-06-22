Ünlü yıldızdan seks sahnesi itirafı: 'Bizim için fiziksel bir sınırdı, ki bu inanılmazdı'

Yayınlanma: 22.06.2024 - 20:37

Güncelleme: 22.06.2024 - 20:38

Daha önce Bates Motel ve Slow Horses gibi dizilerde de rol almış olan Cooke, Cosmopolitan dergisine verdiği röportajda, setteki yakınlık koordinatörlerinin faydalarından bahsetti.

Cooke, "O, bizim için fiziksel bir sınırdı, ki bu inanılmazdı" diyerek, koordinatörlerin yönetmenlere oyuncuların rahatsız olduğu konuları aktardığını ve bu sayede tuhaf durumların önüne geçildiğini belirtti.

"SIRTINI BİRAZ DAHA KAMBURLAŞTIRABİLİR MİSİN"

Independent Türkçe'nin derlediği habere göre, "Bir seks sahnesine hazırlanmak koreografi öğrenmek gibi" diyen Cooke, çekim günü yakınlık koordinatörlerinden bazı tavsiyeler aldığını anlattı.

Bir sahne sırasında yakınlık koordinatörü Vanessa Coffey, Cooke'a "Olivia, sırtını biraz daha kamburlaştırabilir misin ve biraz daha ilgili görün" diye tavsiyede bulundu. Cooke, o an aklında tamamen başka bir şey olduğunu ve koordinatöre teşekkür ettiğini dile getirdi.

Elle dergisine de konuşan Britanyalı oyuncu, son sezonda daha samimi sahnelerde rol alması gerekebileceğini düşündüğünü ifade etti ve bu sahnelerin "harika ve gereksiz hissettirmediğini, adeta bir hikaye anlattıklarını" söyledi.