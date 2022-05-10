Çin'den ABD'li kuruluşa 'ikinci CIA' benzetmesi

10 Mayıs 2022 Salı, 12:50

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcücü Zhao Lijian Pazartesi günü gerçekleşen basın toplantısında, ABD merkezli 'Ulusal Demokrasi Vakfı'nın faaliyetlerine ışık tutan altı bölümlük hükümet raporuna ilişkin soruları yanıtladı.

Zhao, ABD'nin uzun bir süredir demokrasi kavramını, bizzat demokrasiyi zayıflatmak, bölünme ve çatışmayı kışkırtmak, ayrıca diğer ülkelerin içişlerine karışmak için bir araç ve silah olarak kullandığını belirterek, bunun yıkıcı sonuçlara yol açtığını ifade etti.

Xinhua'da yer alan habere göre Sözcü, "ABD hükümetinin üst düzey hizmet birimlerinden biri olan NED, demokrasi bahanesiyle yasal hükümetleri devirdi ve ABD yanlısı kukla güçler yetiştirdi" dedi.

ORTADOĞU'DAN GÜNEY AMERİKA'YA

Zhao, Sovyetler Birliği'nin dağılması, Gürcistan'daki Gül Devrimi, Ukrayna'daki Turuncu Devrim ve Arap Baharı gibi, ABD tarafından kışkırtılan ve yönetilen renkli devrimlerin arkasında yer alan NED'in ayrıca, Tayland'da protestoları ve gösterileri kışkırttığını, Nikaragua'daki muhalefet partilerini güç kullanarak iktidarı ele geçirmeye teşvik ettiğini, Küba karşıtı güçleri hükümete karşı kamuoyunu manipüle etmek için finanse ettiğini ve çeşitli yollarla Venezuela'nın içişlerine uzun süredir karıştığını hatırlattı.

"Meydan" protestoları, Kiev, Ukrayna, 2014

Sözcü, "Dünyayı mahvetmeye can atan NED, diğer ülkelere sosyal istikrar ve kalkınma ya da rahat yaşamlar getirmedi. Aksine, kötü geçim koşulları, zayıf bir ekonomi ve sosyal çatışma gibi bir dizi soruna yol açtı" dedi.

ÇİN KARŞITI PROGRAMLAR

Zhao ayrıca, NED'in Çin'e şer elini uzatarak, "Xinjiang, Hong Kong ve Tibet'in bağımsızlığına" yönelik faaliyetleri çeşitli araçlarla teşvik etmek için her yıl Çin karşıtı programlara büyük yatırım yaptığını da belirtti.

Sözcü, "NED ayrıca, Taiwan'ın bağımsızlığını isteyen güçlerle işbirliği yapıyor ve Taiwan Boğazı'nın her iki tarafındaki Çin halkının öfkesi ve muhalefetine maruz kalarak, Taiwan Boğazı'nda bölünmeyi kışkırtmaya ve istikrarı bozmaya çalışıyor" dedi.

"İKİNCİ CIA"

NED'in aslında ABD'nin "ikinci CIA'i" olduğuna dikkati çeken Zhao, söz konusu kurumun hiçbir şekilde yurtdışında demokrasiye destek veren bir STK olmadığını söyledi.

Sözcü, "Uluslararası toplumun NED'in gerçek yüzünü giderek daha net göreceğine ve daha fazla ülkenin kurumun çirkin sicilini çeşitli şekillerde ifşa edeceğine inanıyoruz" dedi.

Barış ve kalkınmanın günümüzün teması olmaya devam ettiğine işaret eden Zhao, başka ülkelerin içişlerine karışanların, hangi kılığa girerlerse girsinler başarısız olmaya mahkum olduklarını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcücü Zhao Lijian



NED'İN TÜRKİYE RAPORU

Center for American Progress (CAP) tarafından hazırlanan 2020 tarihli, “Türkiye’nin Değişen Medya Ortamı” başlıklı bir raporda Washington merkezli Ulusal Demokrasi Vakfı'nın (NED) Türkiye'de "bağımsız medyanın güçlendirilmesi" ve "ifade özgürlüğü" gibi konularda, basın kuruluşu ve STK'lara yüzbinlerce dolar tutarında fon akıttığı ortaya çıkmıştı.

CAP raporunda, fon sağlandığı belirtilen medya organları arasında Gazete Duvar, Bianet ve Medyascope yer almıştı. Raporda NED'in, 2016-2019 yılları arasında Türkiye’deki kuruluşlara toplamda 682 bin 400 dolar fon sağladığı belirtilmişti.