Çin'den ABD'ye 'Tayvan' uyarısı: Kırmızı çizgimizi aşarsa karşı önlemler alacağız
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD'nin, Çin'in kırmızı çizgisini aşması halinde kararlı şekilde alınacak karşı tedbirlerle karşılaşacağını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Zhao Lijian, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretinin, Çin ve ABD arasında daha çok üst düzey temas kurulmasına yönelik havayı bozup bozmayacağı sorusu üzerine, ABD tarafının olası ziyaretten doğacak tüm sonuçlara katlanması gerekeceğini söyledi.
Zhao, iki ülke liderinin Perşembe günkü telefon görüşmesinde, Çin-ABD ilişkileri ile karşılıklı çıkar konularında samimi şekilde konuşarak görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.
Zhao, Çin'in, Pelosi'nin olası Tayvan'a ziyaretine şiddetle karşı çıkarak, bu durumdan duyduğu ciddi endişe ve resmi duruşunu yakın zamanda defalarca dile getirdiğini hatırlattı.
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