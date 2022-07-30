Çin'den ABD'ye 'Tayvan' uyarısı: Kırmızı çizgimizi aşarsa karşı önlemler alacağız

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD'nin, Çin'in kırmızı çizgisini aşması halinde kararlı şekilde alınacak karşı tedbirlerle karşılaşacağını belirtti.

Xinhua
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:28
Çin'den ABD'ye 'Tayvan' uyarısı: Kırmızı çizgimizi aşarsa karşı önlemler alacağız
Abone Ol google-news

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zhao Lijian, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretinin, Çin ve ABD arasında daha çok üst düzey temas kurulmasına yönelik havayı bozup bozmayacağı sorusu üzerine, ABD tarafının olası ziyaretten doğacak tüm sonuçlara katlanması gerekeceğini söyledi.

Zhao, iki ülke liderinin Perşembe günkü telefon görüşmesinde, Çin-ABD ilişkileri ile karşılıklı çıkar konularında samimi şekilde konuşarak görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Zhao, Çin'in, Pelosi'nin olası Tayvan'a ziyaretine şiddetle karşı çıkarak, bu durumdan duyduğu ciddi endişe ve resmi duruşunu yakın zamanda defalarca dile getirdiğini hatırlattı.


ABD tayvan Çin

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler