Çin'den ABD'ye tehdit: Egemenliğimizi baltalamanın bedelini ödeyecek
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi durumunda ABD'nin bir "bedel ödeyeceğini" duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hua Chunying, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde ABD'nin bir "bedel ödeyeceği" konusunda uyardı.
Chunying, bu durumda Pekin'in ne gibi önlemler alacağını açıklamadı.
Chunying, "ABD, Çin'in egemenliğini ve güvenliğini baltalamanın bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.
Nancy Pelosi'nin, devam eden Asya turunun bir parçası olarak Tayvan'a inip inmeyeceğini henüz resmi olarak doğrulamadı, ancak ABD ve Tayvan medya kuruluşları bunun gerçekleşeceğini bildirdi.
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