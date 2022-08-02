Çin'den ABD'ye tehdit: Egemenliğimizi baltalamanın bedelini ödeyecek

02 Ağustos 2022 Salı, 14:48

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hua Chunying, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde ABD'nin bir "bedel ödeyeceği" konusunda uyardı.

Chunying, bu durumda Pekin'in ne gibi önlemler alacağını açıklamadı.

Chunying, "ABD, Çin'in egemenliğini ve güvenliğini baltalamanın bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Nancy Pelosi'nin, devam eden Asya turunun bir parçası olarak Tayvan'a inip inmeyeceğini henüz resmi olarak doğrulamadı, ancak ABD ve Tayvan medya kuruluşları bunun gerçekleşeceğini bildirdi.