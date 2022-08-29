Çin'den ABD'ye tepki: Savaş gemilerinin geçişi seyrüsefer serbestisi değil, mülke tecavüz
Çin, ABD donanmasına ait iki savaş gemisinin dün Tayvan Boğazı'ndan geçmesinin, seyrüsefer serbestisi kapsamında görülemeyeceğini açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, USS Antietam ve USS Chancellorsville gemilerinin, ana kara ile Tayvan Adası'nı ayıran boğazdan geçişine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Cao Licien, ABD savaş gemilerinin "seyrüsefer serbestisi" adına sıkça bölgede güç gösterisi yaptığını savunarak, "Bunun bölgeyi özgür ve açık hale getirmekle ilgisi yok. Bu, 'başkasının mülküne tecavüz özgürlüğünü' amaçlayan bir provokasyon ve bölgesel barışa ve istikrara bilinçli bir sabotaj oluşturuyor" dedi.
ABD Donanmasının Pasifik'teki 7. Filosu, dün yaptığı açıklamada, "kruvazör" tipi iki savaş gemisinin, "Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yaptığını" bildirmişti.
Açıklamada, "gemilerin Boğaz'a kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin kara sularında olmayan bir koridoru kullandığı" vurgulanmıştı.
Geçiş, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başında Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yaptığı ziyaretten bu yana ABD Donanmasının Boğaz'daki ilk seyir faaliyeti olmuştu.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı da yaptığı açıklamada, gemilerin geçişi nedeniyle "teyakkuz" ilan ederken, "geçişi yakından izledikleri, olası bir provokasyonu püskürtmeye hazır oldukları" mesajını vermişti.
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