Çin'den ABD'ye uyarı: Pelosi Tayvan'a gelirse, boş durmayacağız
Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) boş durmayacağı konusunda ABD'yi uyardı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Zhao Lijian, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi durumunda bunun ciddi sonuçlarının olacağını vurgulayarak, "Halkın iradesine karşı gelinemez ve ateşle oynayan kendini yakar. ABD tarafının Çin'in güçlü ve net mesajının tamamen farkında olduğuna inanılıyor" dedi.
Zhao, Çin'in, Pelosi'nin güzergahını yakından takip ettiğini belirterek, "Onun Tayvan'a yapacağı bir ziyaret, Çin'in iç işlerine büyük bir müdahale oluşturacak, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ciddi şekilde zarar verecek, tek Çin ilkesini kasten çiğneyecek, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı büyük ölçüde tehdit edecek, Çin-ABD ilişkilerini ciddi şekilde sarsacak ve çok ciddi bir duruma, ciddi sonuçlara yol açacak" dedi.
Zhao, Çin'in ABD tarafını bir kez daha Çin'in yüksek alarm seviyesinde olduğu, Çin Deniz Kuvvetleri'nin (PLA) asla boş durmayacağı, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak amacıyla kararlı ve güçlü karşı tedbirler alacağı konusunda uyardığını ifade etti.
Zhao ayrıca, ABD'nin tek Çin ilkesine ve Çin-ABD arasındaki üç ortak bildiride yer alan taahhütlere kesinlikle uyması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin "Tayvan bağımsızlığını" desteklemediği yönündeki taahhüdüne bağlı kaldığını göstermesi gerektiğini ve Pelosi'nin Tayvan ziyaretini düzenlememesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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