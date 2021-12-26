Çin'den Afgan vilayetlerine yardım
Çin'in gönderdiği insani yardım malzemeleri Afgan vilayetlerine dağıtıldı.
Afganistan'ın geçici hükümeti, cuma günü, Çin'in gönderdiği insani yardım malzemelerini ülkenin 34 vilayetine dağıtmaya başladı.
Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halil ür-Rahman Hakkani, dağıtım için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ülkesine Çin tarafından hibe edilen çok sayıda insani yardım malzemesi partisinin ulaştığını ve bakanlığının ülkenin 34 vilayetinde bulunan muhtaç insanlara maddi yardım gönderdiğini söyledi.
Törenden sonra açıklama yapan Hakkani, "Çin'e yardımları için müteşekkiriz. Çin bizim iyi bir komşumuz ve bizim için yardımı çok önemli" dedi.
Çin, Afganistan'a insani yardımın yanı sıra Covid-19 aşısı da sağlayacağını duyurdu.
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