Çin'den Avustralya'ya iş birliği çağrısı: İlişkilerde zorluk yaşamak istemiyoruz

15 Kasım 2022 Salı, 14:43

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezya'nın Bali adasındaki G20 zirvesi çerçevesinde Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü.

Şi Cinping, Çin'in, Avustralya ile ilişkilerde zorluk görmek istemediğini ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinden yana olduğunu söyledi.

Şi, "Çin-Avustralya ilişkileri son yıllarda zorluklarla karşılaştı, bu görmek istemediğimiz bir şey. Asya-Pasifik bölgesindeki iki önemli ülke olarak Çin ve Avustralya, ikili ilişkilerini iyileştirmeli, sürdürmeli ve geliştirmelidir. Bu, iki ülke halkının temel çıkarına olduğu kadar Asya-Pasifik bölgesinde ve dünyada barış ve kalkınmanın da yararınadır" dedi.

Şi, iki ülke arasındaki ilişkilerde olgunluk ve istikrara giden yolun, her şeyden önce birbirlerinin farklılıklarına karşı doğru tutumla yansıtılması gerektiğini kaydetti.

Şi, "Farklılıkların üstesinden gelmek, karşılıklı saygı ve fayda, ikili ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişmesinde kilit faktörlerdir. İki taraf ticaret ve ekonomik işbirliği için büyük bir potansiyele sahip, Avustralya tarafının Çinli işletmelerin Avustralya'da yatırım yapması ve faaliyet göstermesi için iyi koşullar yaratacağını umuyorum" diye konuştu.

Bu görüşme, 2016 yılından bu yana Avustralya ve Çin arasında yapılan ilk üst düzey zirve oldu.