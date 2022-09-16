Çin'den Azerbaycan ile Ermenistan'a itidal çağrısı
Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan'a, sınırdaki gerginliğin yatışması için itidal çağrısında bulundu.
Çin'in, Ermenistan ile Azerbaycan'ın sınır bölgelerindeki silahlı çatışmalar ve kayıplardan dolayı endişeli olduğunu ifade eden Çin'in BM temsilcisi Geng Shuang, bölgesel barış ve istikrarın korunmasının iki ülkenin ortak çıkarlarına uygun olduğunu vurguladı.
Geng, "İki ülkeyi itidalli davranmaya, sorunları ve farklılıkları siyasi diyalog yoluyla çözmeye ve durumun daha fazla tırmanmaması için önlemler almaya çağırıyoruz" dedi.
Geng ayrıca, üç gün süreyle devam eden çatışmaların ardından yeni bir ateşkes anlaşması üzerinde anlaşan tarafları, varılan anlaşmanın hükümlerine uymaya çağırdı.
DAĞLIK KARABAĞ VURGUSU
Geng, Çin'in siyasi diyalog yoluyla ihtilafların çözümünü desteklediğini ve tüm tarafların evrensel olarak kabul edilmiş uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkileri düzenleyen normlar doğrultusunda mümkün olan en kısa sürede uygun bir çözüm bulmasını umduğunu söyledi.
Geng, Çin'in Rusya'nın arabuluculuğuyla Kasım 2020'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılayıp desteklediği gibi "Dağlık Karabağ sorununda sağlanacak olumlu ilerlemeyi de desteklemeye devam edeceğini" sözlerine ekledi.
İŞBİRLİĞİ MESAJI
Geng, istikrarlı ikili ilişkilerin sürdürülmesi ve ileriye dönük dostane işbirliğinin geliştirilmesinin yalnızca iki ülkenin ve iki halkın temel çıkarlarına uygun olduğu gibi tüm bölgenin barış ve istikrarına da yardımcı olacağını söyledi.
Geng, "Her iki ülkenin de tam bir siyasi bilgeliğe sahip olduğunu, sorunları ve farklılıkları diyalog ve istişare yoluyla çözebileceğini, barış ve istikrarı yeniden tesis edebileceğini ve ortak güvenliği sağlayabileceğini umuyoruz ve buna inanıyoruz. Çin, durumu hafifletecek yapıcı çabaları göstermek için uluslararası toplumla birlikte çalışmayı arzuluyor" dedi.
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