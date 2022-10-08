Çin'den Elon Musk'a Tayvan yanıtı: Tayvan, Çin'in iç meselesidir

08 Ekim 2022 Cumartesi, 12:13

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Tayvan ile ilgili önerilerine cevap verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Tayvan meselesinin Çin'in "iç meselesi" olduğunu, Pekin'in "tek ülke, iki sistem" formülüne dayalı olarak ülkenin yeniden "barışçıl birleşme" politikası izleyeceğini söyledi.

Mao Ning, "Birincisi, Tayvan meselesi Çin'in iç meselesidir. Çin'in Tayvan meselesindeki tutumu tutarlı ve açıktır. Ülkenin barışçıl yeniden birleşmesinin ana yoluna, "bir ülke, iki sistem" ilkesine bağlı kalacağız" dedi.

Mao, ülkesinin, "Tayvan'ı parçalamaya yönelik ayrılıkçı girişimleri kararlılıkla durduracağını, dış güçlerin müdahalesine kararlılıkla karşı çıkacağını ve ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruyacağını" belirtti.

MUSK NE DEMİŞTİ?

Elon Musk, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Tayvan üzerinde bir çatışmanın "kaçınılmaz" olduğunu savundu.

Musk, "Benim tavsiyem, Tayvan için özel bir idari bölge oluşturulmasıdır. Belki de Hong Kong'dan daha liberal bir anlaşmaya varabilirler" dedi.