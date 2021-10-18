Çin'den 'hipersonik füze' açıklaması

18 Ekim 2021 Pazartesi, 18:45

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, günlük basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt verdi.

Sözcü Cao, denemesi yapılanın "hipersonik füze" değil yeniden kullanılabilir özellikteki "uzay aracı" olduğunu belirtti.

HEDEFİNİ ISKALADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Dünyada pek çok şirketin benzer denemeler yaptığına dikkati çeken Cao, "Çin, uzayın insanlığın yararı doğrultusunda barışçı kullanımı için diğer ülkelerle birlikte çalışmayı sürdürecektir." şeklinde konuştu.

Financial Times gazetesi, önceki gün yayımladığı haberde, adının açıklanmasını istemeyen 5 kaynağın tanıklığına dayanarak, Çin'in temmuzda hipersonik füze testi yaptığını iddia etmişti. Haberde füzenin Alçak Dünya Yörüngesi'ne kadar çıktığı fakat ufak bir sapmayla hedefini ıskaladığı ileri sürülmüştü.