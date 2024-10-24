Çin'den İran'a destek: 'Bölgesel durum nasıl değişirse değişsin...'

Yayınlanma: 24.10.2024 - 10:11

Güncelleme: 24.10.2024 - 10:11

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü.

İran'ın, uluslararası ve bölgesel etki sahibi önemli bir ülke ve Çin'in iyi bir dostu ve ortağı olduğunu ifade eden Şi, "Uluslararası ve bölgesel durum nasıl değişirse değişsin Çin, İran ile dostane işbirliğini geliştirmeye devam edecek" dedi.

Şi, dünyanın yüzyılda görülmeyen dönüşümlerden geçtiği bir dönemde Çin-İran ilişkilerinin stratejik öneminin daha belirgin hale geldiğini vurgulayarak "Çin, İran'ın ulusal egemenliğini, güvenliğini ve onuru korumasını, ekonomik ve sosyal kalkınmasını ilerletmesini ve komşu ülkelerle dostane ilişkiler kurmasını destekliyor" ifadesini kullandı.

Çin'in iç işlerine karışmama gibi temel uluslararası normların savunulması, iki ülkenin meşru haklarının ve çıkarlarının korunması için İran ile çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Şi, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliğinin istikrarlı gelişimini sürdürmeyi istediklerini dile getirdi.

Şi, İran'ın BRICS'e katılımını tebrik ederken Tahran ile BRICS ve diğer çok taraflı çerçevelerde işbirliğini güçlendirerek "Küresel Güney"in sesini ve temsilini artırmayı, uluslararası düzenin daha adil ve makul doğrultuda gelişimi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Çin'in Ortadoğu'daki mevcut durumdan oldukça kaygılı olduğunu belirten Şi, Gazze'de erken bir ateşkesin ve savaşın sona erdirilmesinin, bölgesel gerilimin düşürülmesi için şart olduğunun altını çizdi.

Şi, uluslararası toplumun, tarafları Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin kararlarını uygulamaya ve daha fazla istikrarsızlıktan kaçınmaya ikna etmesi gerektiğine işaret etti.

Çin tarafının açıklamasına göre, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Çin ile bağlantılılık, altyapı ve temiz enerji gibi kritik ekonomik sektörlerde işbirliğini derinleştirmeyi istediğini belirtti.

İran'ın Çin ile temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerine desteklemeye, "hegemonya ve zorbalığa birlikte karşı çıkamaya" hazır olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, İran'ın BRICS'e üyeliğine desteği için Çin'e teşekkür etti.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubu ülkeleri, Ağustos 2023'te Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen zirvede, Çin ve Rusya'nın öncülük ettiği genişleme kararıyla Arjantin, Etiyopya, İran, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu 6 ülkeyi üyeliğe davet etmişti.

Arjantin dışındaki 5 ülkenin daveti kabul ederek katılmasıyla BRICS, 10 üyeli bir topluluk haline gelmişti.