Çin’den İsrail’e çağrı: Refah’a saldırmaktan vazgeçin

Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:08

Güncelleme: 07.05.2024 - 13:08

İsrail, aylardır planladığı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine saldırılarını başlattı.

Yerinden edilmiş 1 milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı kente dün gece yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, bugün de tanklı birliklerle Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafını ele geçirdi.

ABD ve Avrupa ülkelerinin üç maymunu oynadığı İsrail’in bu işgaline Çin’den tepki geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian yaptığı açıklamada, “Çin, İsrail’i uluslararası toplumun taleplerine kulak vermeye, Refah’a saldırmaktan vazgeçmeye ve Gazze Şeridi’nde daha ciddi bir insani felaketi önlemek için elinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyor” dedi.



UNRWA Planlama Direktörü Sam Rose, İsrail’in Refah ve Kerem Şalom sınır kapılarını kapatmaya çalışmasının zaten açlığın eşiğinde olan Gazze halkı için yıkıcı olduğunu söyledi.

Geçişlerin ekim ayından bu yana Gazze Şeridi’ne giren az miktardaki yardımlar için can damarı olduğunu belirten Rose, “Arındırma tesislerinin çalışması ve su sağlaması mümkün değil. Elektrik yok. Her şey kesiliyor” dedi.

Rose, UNRWA’nın başta bölgedeki yakıt sıkıntısı ve Refah’ın doğusunda başlatılan askeri operasyonun insani etkileri konusunda bir dizi endişesi olduğunu sözlerine ekledi.