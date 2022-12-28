Çin'den Japonya'ya savunma bütçesi tepkisi: Yeni bütçe endişeleri artırıyor
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in Japonya'nın savunma bütçesindeki önemli artıştan endişe duyduğunu belirterek, Japonya'yı ordu ve güvenlik alanlarında ihtiyatlı konuşmaya ve hareket etmeye çağırdı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Japon hükümetinin 23 Aralık'ta 2023 mali yılı için 6,8 trilyon yenlik (yaklaşık 51 milyar ABD doları) rekor bir savunma bütçesi üzerinde anlaşmaya vardığına dair haberlere yanıt olarak olağan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Wang Wenbin, Japonya'nın "askeri atılımlar" yapmak amacıyla bölgesel gerilimleri tırmandırdığını belirterek, bunun tehlikeli ve Asyalı komşuları ile uluslararası toplumda Japonya'nın yalnızca savunma odaklı bir politika ve barışçıl kalkınma yoluna bağlı kalıp kalamayacağı konusunda güçlü şüpheler uyandıran bir tavır olduğunu belirtti.
Wang, "Japon tarafı, Asyalı komşuları ve uluslararası toplum nezdinde daha fazla itibar kaybetmemek için saldırganlık geçmişini ciddi bir şekilde düşünmeli ve askeri ve güvenlik alanlarında ihtiyatlı konuşmalı ve hareket etmelidir" dedi.
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