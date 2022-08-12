Çin'den Litvanya'ya tepki: Bakan yardımcısına yaptırım uygulandı
Çin, Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Agne Vaiciukevichiute'ye yaptırım uyguladı.
Çin, Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Agne Vaiciukevichiute'ye Tayvan ziyaretinin ardından yaptırım uyguladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Vaiciukevichiute'nin, Tayvan ziyaretinin "tek Çin" ilkesini ihlal ettiği, Çin'in içişlerine "ciddi şekilde" müdahale ettiği, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü "baltaladığı" bildirildi.
Açıklamada, "Bu korkunç ve kışkırtıcı eyleme yanıt olarak, Agne Vaiciukevichiute'ye yaptırım uygulamaya karar verdik" ifadelerine yer verildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ile her türlü bilgi alışverişi askıya almaya ve uluslararası karayolu taşımacılığı alanında iş birliğini askıya almaya karar verdiklerini duyurdu.
NE OLMUŞTU?
7 Ağustos'ta Agne Vaiciukevichiute başkanlığındaki 11 kişiden oluşan Litvanyalı bir heyet Tayvan'a geldi. Beş günlük ziyaret kapsamında Tayvan Ulaştırma Bakanlığı temsilcileriyle bir araya gelerek elektrikli otobüs üretimini görüştüler.
Haziran ayında, Litvanya Ekonomi ve Yenilik Bakan Yardımcısı Jovita Neliupsiene ve Tarım Bakan Yardımcısı Egidijus Giedraitis Tayvan'ı ziyaret etti.
Video Haberler
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı!
- Erdoğan mevsimsel demişti fiyat düşmedi
- Yunanistan’da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti
- Daracık sokakta çocuklara dehşeti yaşattı
- 'Bu yapılan alçaklıktır'
- Otobüs bir anda alev aldı; 74 kişi ölümden döndü!
- Kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı
- Büyükçekmece'de feci motosiklet kazası
- Yolda bıçaklandı, sezaryenle alınan bebeği kurtarılamadı
- O kaymakam Hatay Vali Yardımcılığı’na atandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı!
- Erdoğan'a kötü haber: Fark attı!
- Demirler İETT otobüsüne düştü
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Altılı Masa'dan ilk adaylık açıklaması geldi
- Yüksek İstişare Kurulu toplantısında 'seçim' detayı
- ‘Bizi eleştirenler bize oy verecek’
- YSK Başkanı'ndan seçim açıklaması
- Çavuşoğlu'ndan 'Beşar Esad' sorusuna yanıt
- Menzil şeyhinin adını taşıyan kişiye özel kıyak