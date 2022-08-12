Çin'den Litvanya'ya tepki: Bakan yardımcısına yaptırım uygulandı

12 Ağustos 2022 Cuma, 15:55

Çin, Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Agne Vaiciukevichiute'ye Tayvan ziyaretinin ardından yaptırım uyguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Vaiciukevichiute'nin, Tayvan ziyaretinin "tek Çin" ilkesini ihlal ettiği, Çin'in içişlerine "ciddi şekilde" müdahale ettiği, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü "baltaladığı" bildirildi.

Açıklamada, "Bu korkunç ve kışkırtıcı eyleme yanıt olarak, Agne Vaiciukevichiute'ye yaptırım uygulamaya karar verdik" ifadelerine yer verildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ile her türlü bilgi alışverişi askıya almaya ve uluslararası karayolu taşımacılığı alanında iş birliğini askıya almaya karar verdiklerini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

7 Ağustos'ta Agne Vaiciukevichiute başkanlığındaki 11 kişiden oluşan Litvanyalı bir heyet Tayvan'a geldi. Beş günlük ziyaret kapsamında Tayvan Ulaştırma Bakanlığı temsilcileriyle bir araya gelerek elektrikli otobüs üretimini görüştüler.

Haziran ayında, Litvanya Ekonomi ve Yenilik Bakan Yardımcısı Jovita Neliupsiene ve Tarım Bakan Yardımcısı Egidijus Giedraitis Tayvan'ı ziyaret etti.