Çin'den NATO'ya uyarı: Hint Pasifik'te kaos yaratmasına izin vermeyeceğiz

28 Temmuz 2022 Perşembe, 14:58

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, düzenlendiği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wu Qian, Haziran sonunda İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nde ittifak üyeleri tarafından kabul edilen yeni "Stratejik Konsept"e değindi.

Wu, Çin'in, NATO'nun Hint Pasifik'te "kaos" yaratmasına izin vermeyeceği konusunda uyardı.

Wu ayrıca, "NATO'nun yeni stratejik konsepti, çatışmayı kışkırtıyor ve Çin'in askeri alanda ve savunma politikası geliştirme alanındaki normal gelişimine yönelik sert eleştiriler yayıyor. Çin buna kategorik olarak karşı çıkıyor" dedi.

'NATO, MASUMLARI ÖLDÜRDÜ'

Wu Qian, Çin'in "barışçıl kalkınma yoluna" bağlı olduğunu, her zaman "dünya barışının kurucusu" olarak hareket ettiğini ve "dünya düzeninin korunmasına büyük katkılarda bulunduğunu" söyledi.

Wu, "NATO, başlangıcından bu yana her yerde savaşlar başlatmış , Bosna-Hersek'ten Kosova'ya , Irak'tan Afganistan'a ve Libya'ya kadar masumları öldürmüştür" diye konuştu.

Wu ayırca, NATO'nun müdahalede bulunduğu yerlerde ortalığı "kasıp kavurduğunu" da sözlerine ekledi.