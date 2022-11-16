Çin'den Polonya çağrısı: Taraflar durumu tırmandırmamalı
Çin Dışişleri Bakanlığı, Polonya'daki olayların ardından tarafları itidalli olmaya çağırdı.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Polonya'daki olayla ilgili olarak taraflara soğukkanlılık çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Polonya'ya füze düştüğüne dair haberleri yorumlarken, mevcut durumda ilgili tüm tarafların durumun tırmanmasını önlemek için sakin kalması gerektiğini söyledi.
Mao Ning, "İlgili raporlardan haberdarız. Mevcut durumda, ilgili tüm taraflar sakin kalmalı ve durumun tırmanmasını önlemek için itidalli davranmalıdır" dedi.
Mao, Çin'in Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin tutumunun "tutarlı ve net" olduğunu vurguladı.
Mao, "İlk öncelik krizin barışçıl bir şekilde çözülmesi için diyalog ve müzakerelerin yürütülmesidir" diye konuştu.
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