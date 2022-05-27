Çin'den Solomon Adaları çıkışı: Askeri üsler kurmayacağız

27 Mayıs 2022 Cuma, 15:56

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pasifik ada ülkeleri turunun ilk ayağında Solomon Adaları'nı ziyaret ederek, mevkidaşı Jeremiah Manele ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini karalamaya yönelik girişimler olduğunu savundu.

Vang Yi, anlaşmanın, "sosyal düzenin sağlanması, insan yaşamının ve mülkiyetin güvenliğinin korunması, insani yardım ile doğal afetlerle mücadele alanlarında iş birliğini hedeflediğini" ifade ederek, "Çin ile Solomon Adaları'nın güvenlik iş birliği üçüncü tarafları hedef almıyor ve (adalarda) askeri üsler kurma niyetimiz yok" dedi.

Vang, Pasifik ada ülkelerinin egemen ve bağımsız ülkeler olduğunu, kimsenin "arka bahçesi" olmadığını, başkalarına tabi olmadan kendi seçimlerini yapma hakkı bulunduğunu ifade etti.

ÇİN-SOLOMON ADALARI ANLAŞMASI

Çin ile Solomon Adaları arasında 20 Nisan'da "güvenlik alanında iş birliğine yönelik hükümetler arası çerçeve anlaşması" imzalandığı duyurulmuştu.

Anlaşmanın taslağı olduğu iddia edilen bir belge, Solomon Adaları'nda muhalefet tarafından internette yayımlanmıştı. Belgede, anlaşmanın Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları limanlarına demirleyebileceği, kısa süreli bekleyebileceği, lojistik ikmali ve geçiş yapabileceğini öngördüğü ileri sürülmüştü.

Belgede ayrıca Solomon Adaları'nın sosyal düzenini, insan yaşamını ve mülkiyeti korumak için Çin'den polis, zırhlı polis, askeri personel ve diğer koruyucu ile askeri güç talep edebileceği belirtilmişti.